Le QCGN conclu sa 24ième assemblée générale annuelle armé d'un plan pour aller de l'avant

MONTRÉAL, le 16 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Quebec Community Groups Network a conclu son 24ième assemblée générale annuelle prêt à faire face à un gouvernement Coalition Avenir Québec mal disposé à notre cause et qui met en péril les droits fondamentaux de notre communauté minoritaire.

« Le programme du gouvernement constitue une attaque contre les droits de notre communauté à divers égards, » de dire Geoffrey Chambers, président de QCGN. Il a évoqué la menace de suppression de nos commissions scolaires élues démocratiquement ; des mesures législatives interdisant aux personnes minoritaires de porter des signes religieux au travail ; et l'imposition de divers obstacles qui gênent l'accès aux services de santé et de services sociaux dans notre langue.

Étaient présents les représentants des 60 organisations membres et intervenants du QCGN, y compris APPELE-Québec - l'Alliance pour la promotion de l'enseignement dans les écoles publiques de langue anglaise au Québec - la Coalition Inclusion Québec et le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise, communément appelé le Comité d'accès provincial.

Lire le communiqué au complet : http://bit.ly/2WKmExL

Le Quebec Community Groups Network (http://www.qcgn.ca) est un organisme à but non lucratif qui rassemble plus de 58 organismes communautaires de langue anglaise à travers le Québec. Sa mission est de cerner, d'explorer et d'aborder les enjeux stratégiques qui affectent le développement durable et la vitalité du Québec d'expression anglaise. Le QCGN favorise le dialogue et la collaboration entre ses organismes membres, les membres de la communauté, les groupes communautaires, les institutions et les intervenants.

SOURCE Quebec Community Groups Network (QCGN)

Renseignements: Rita Legault, Directrice des communications, rita.legault@qcgn.ca, Tél : 514-868-9044, poste 223, cell : 514-912-6555

Related Links

http://www.qcgn.ca