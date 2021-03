Le public canadien donne à Toyota le titre de fabricant automobile le plus respecté au Canada

TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - La société Toyota Motor Corporation (Toyota) a été choisie comme le fabricant d'automobiles le plus respecté au Canada par le public canadien dans un récent sondage d'opinion publique représentatif à l'échelle nationale.

« Le respect est mesuré non seulement par la fabrication de produits solides, mais aussi par une combinaison de service et de soutien local de confiance, de leadership au sein de l'industrie, de valeurs d'entreprise et d'engagement communautaire véritable, a déclaré Jeff Munn, directeur général, Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada. Les dirigeants, les concessionnaires et les employés de Toyota peuvent être extrêmement fiers de ce classement national qu'ils ont obtenu au fil du temps », a-t-il dit.

La société Honda a pris le deuxième rang, suivie par les constructeurs automobiles Subaru, BMW et Mazda. Au total, 13 fabricants d'automobiles ont été évalués.

« Ce prix reconnaît la qualité - le respect - intangible d'une entreprise, mais qui a une incidence sur chaque point de contact et chaque action au sein de celle-ci, a affirmé M. Munn. Obtenir cette reconnaissance de respect de la nation est une grande réalisation, surtout en cette période difficile. »

L'enquête a été menée par l'un des fournisseurs de renseignements commerciaux et de données d'enquêtes les plus respectés au Canada, Maru/Blue (Public Opinion Research), au moyen d'un échantillon national représentatif de 3 651 adultes canadiens en janvier 2021. Les résultats classés, les tableaux de données et la méthodologie sont affichés sur le site Web du programme (www.canadasmostrespected.com).

Le « Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada » de DART Insight and Communications (DART I&C) a été mis sur pied le 9 novembre 2020. DART I&C (www.dartincom.ca) a été fondée par Victoria Ollers, experte en communications stratégiques, et John Wright, enquêteur chevronné.

