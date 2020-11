TORONTO, le 26 nov. 2020 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (Sun Life) a reçu de la part du public canadien le titre de compagnie d'assurance-vie la plus respectée au Canada.



« Nous sommes heureux et fiers d'annoncer que la Sun Life sera notre première lauréate nationale pour le secteur en 2020-2021, a déclaré Jeff Munn, directeur général, Programme de reconnaissance de DART I&C. À une époque où il est si précieux, voire nécessaire, d'avoir une bonne réputation, nous félicitons les employés, les dirigeants et les intervenants partenaires de la Sun Life de cette marque de reconnaissance de la part du public canadien. »



Les prix relatifs au Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada de DART I&C sont décernés en fonction des résultats obtenus dans le cadre d'une vaste enquête représentative, scientifique et rigoureuse qui a été menée à l'échelle nationale auprès de Canadiens, par l'un des fournisseurs de renseignements commerciaux et de données d'enquêtes les plus respectés au Canada, Maru/Blue (Public Opinion Research).



« Nous sommes d'avis que la mesure du niveau de respect fournit la donnée la plus précieuse pour les sociétés. Comme le choix du récipiendaire du prix est effectué par le public canadien, cela en fait quelque chose de spécial, car il est mérité », a affirmé M. Munn.

Pour la première année, les lauréats de la catégorie seront nommés chaque mois, et les résultats seront affichés sur le site Web du programme de remise de prix « Les plus respectés au Canada » à www.canadasmostrespected.com. La banque de détail la plus respectée au Canada sera nommée en décembre, suivie du fournisseur de téléphonie cellulaire le plus respecté en janvier 2021.

Les candidats sont choisis après consultation de renseignements publics sur le secteur. Les résultats classés, les tableaux de données et la méthodologie sont publiés dans le site Web sur le prix.

DART Insight and Communications Inc. (DART I&C | www.dartincom.ca) a été fondée par Victoria Ollers, experte en communications stratégiques, et John Wright, enquêteur chevronné. L'entreprise d'experts-conseils offre des services de communication et de formation sur les médias à l'intention des cadres supérieurs et est propriétaire du Programme de reconnaissance des sociétés les plus respectées au Canada de DART I&C.



