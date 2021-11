Ce projet remarquable est le premier projet de développement du Groupe Brivia à Vancouver, dont le lancement est prévu en 2022.

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW/ - Le Groupe Brivia est heureux d'annoncer la récente acquisition d'une propriété de développement immobilier au centre-ville de Vancouver. Un permis de développement de ce projet emblématique qui changera le paysage panoramique du centre-ville a été soumis à la ville de Vancouver pour étude et approbation.

Le site de développement de 17 308 pieds carrés, à proximité de l'intersection de la rue Nelson et de la rue Thurlow, accueillera un projet résidentiel innovant qui suscitera un fort intérêt national et international lors de son lancement prévu pour l'année prochaine. Situé entre le West End de Vancouver et le centre-ville, le projet se trouve à proximité des plages du centre-ville, du parc Nelson, de l'hôpital St. Paul, du YMCA du centre-ville de Vancouver et de nombreux magasins prestigieux et des restaurants renommés. Le processus de consultation publique a été complété et le droit de zonage relativement à ce site a été obtenu.

« Depuis sa création en 2000, le Groupe Brivia a développé un portefeuille intéressant de projets de développement immobilier dans l'est du Canada, concentré dans la région métropolitaine de Montréal, la région du Grand Toronto et la ville de Québec », a déclaré M. Kheng Ly, fondateur, président et chef de la direction du Groupe Brivia. Nous sommes absolument très heureux de poursuivre notre expansion au marché florissant de la côte ouest et nous avons hâte de travailler avec les communautés et les parties prenantes de la province de Colombie-Britannique alors que nous nous préparons à développer ce projet structurant de classe mondiale. »

Basé à Montréal, le Groupe Brivia est une société de développement et d'investissement immobilier qui repousse les limites grâce à des projets innovants en milieu urbain. Avec chacun de ses projets qui ont reçu des prix de distinction, le Groupe Brivia vise à renforcer les liens communautaires et à mettre en valeur la beauté naturelle des villes dans lesquelles il opère. Cette acquisition, qui s'ajoute aux terrains acquis pour le développement de West Vancouver, marque l'entrée de l'entreprise dans le marché de l'immobilier de Vancouver.

Les plans détaillés sur les projets de West Vancouver et du centre-ville de Vancouver seront bientôt disponibles.

À propos du Groupe Brivia

Le Groupe Brivia est une société de développement et d'investissement immobilier dont le portefeuille de projets majeurs est en pleine expansion dans la région métropolitaine de Montréal, la région du Grand Toronto, la ville de Québec et Mont-Tremblant. Fondé en 2000, le Groupe Brivia possède l'expertise, les antécédents et les réseaux d'affaires nécessaires pour réaliser des projets audacieux tels que 1 Square Phillips, Mansfield Condos, Stanbrooke, YUL et QuinzeCent, répondant ainsi aux attentes de ses diverses clientèles.

SOURCE Groupe Brivia

Renseignements: Contact média, Nom: Vincent Kou, Directeur des investissements et du développement, Courriel: [email protected], Téléphone: 514-728-8889

Liens connexes

https://briviagroup.ca/