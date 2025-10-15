Nestlé Purina Soins des animaux familiers Canada s'engage à verser 150 000 $ pour transformer et soutenir les refuges, afin que les survivantes puissent se mettre en sécurité sans abandonner leurs animaux

TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour les survivantes de violence conjugale, l'idée de laisser derrière elles un animal de compagnie bien-aimé peut représenter un obstacle dévastateur à la recherche de sécurité. Comme seulement 13 % des 615 refuges pour femmes au Canada peuvent actuellement accueillir des animaux, trop de survivantes sont confrontées au choix déchirant entre subir des abus ou abandonner leurs compagnons. Nestlé Purina Soins des animaux familiers Canada croit que personne ne devrait avoir à faire ce choix. C'est pourquoi Purina, en partenariat avec Hébergement Femmes Canada, continue d'élargir leprojet Purple Leash - une initiative philanthropique visant à rendre les refuges pour victimes de violence conjugale plus accueillants pour les animaux à travers le pays.

Lancé au Canada en 2024, le projet Purple Leash a soutenu 20 refuges dès sa première année, aidant directement plus de 321 femmes et enfants ainsi que plus de 200 animaux à rester ensemble en sécurité. Les refuges ont utilisé les fonds pour ajouter des espaces de toilettage, des cages, des enclos extérieurs pour chiens et des fournitures d'enrichissement - des changements qui ont permis aux survivantes et à leurs animaux de guérir côte à côte.

En 2025, Purina renforce son engagement avec un investissement supplémentaire de 150 000 $. Le financement de cette année permettra de transformer six refuges qui ne pouvaient pas auparavant accueillir d'animaux en espaces adaptés (chacun recevant 20 000 $) et d'offrir 5 000 $ à quatre refuges déjà adaptés pour soutenir et optimiser leurs programmes.

Des communautés partout au Canada



Les bénéficiaires de cette année représentent une grande diversité de refuges et de communautés, dont un refuge éloigné, un desservant une population de 1 000 à 29 000 personnes, et trois ayant des budgets annuels d'exploitation entre 500 000 $ et 1 M$. Géographiquement, les fonds couvrent l'Alberta (2), le Manitoba (1), la Saskatchewan (1), l'Ontario (5) et le Québec (1).

Des projets qui changent des vies



Grâce au soutien de Purina, les refuges pourront désormais :

Créer ou améliorer des enclos pour chiens et des espaces extérieurs clôturés

Apporter des modifications aux pièces pour les rendre sécuritaires pour les animaux, incluant l'insonorisation, des surfaces résistantes aux griffes et une meilleure ventilation

Construire ou améliorer des chenils sur place

Fournir des produits de nettoyage spécifiques aux animaux et développer des politiques claires à leur sujet

Acheter des articles essentiels comme des cages, barrières, lits, bols et bacs à litière

Offrir une formation au personnel pour mieux soutenir les survivantes et leurs animaux

« Les animaux font partie de la famille, et en période de crise, les survivantes ne devraient pas être forcées de choisir entre leur sécurité et celle de leur animal », a déclaré Maleeha Sheikh, gestionnaire des communications d'entreprise chez Nestlé Purina Soins des animaux familiers Canada. « Grâce au projet Purple Leash, nous aidons les refuges à éliminer cet obstacle et à permettre à davantage de personnes et à leurs compagnons bien-aimés de guérir ensemble. »

L'impact humain



Au-delà des améliorations d'infrastructure, le projet Purple Leash transforme des vies de manière profondément personnelle. Les survivantes décrivent le programme comme une bouée de sauvetage:

« J'étais vraiment au bout du rouleau et complètement dévastée en trouvant le courage de quitter une relation/environnement abusif et toxique. Il était absolument essentiel pour ma santé mentale et émotionnelle de pouvoir trouver un refuge pour moi et mes bébés, ensemble. Je m'épanouis maintenant et fais beaucoup de progrès, tout comme mes bébés. »

« Mes animaux sont comme mes enfants et je suis heureuse d'avoir pu les amener avec moi au refuge. Nos animaux rendent nos journées plus faciles quand elles sont difficiles. Ils sont notre famille. »

« Pour de nombreuses survivantes, leur animal est une source de réconfort, d'amour et de sécurité », a ajouté Anuradha Dugal, directrice générale de Hébergement Femmes Canada. « Grâce au le projet Purple Leash, nous créons davantage de refuges sécuritaires où les familles - animaux compris - peuvent commencer à reconstruire leur vie. »

Le nom du le projet Purple Leash symbolise cette bouée de sauvetage, le violet représentant la sensibilisation à la violence conjugale, et la laisse signifiant le lien indéfectible entre les animaux et les humains.

Pour en savoir plus sur le projet Purple Leash et comment le soutenir, visitez www.purina.ca/purple-leash-project .

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de violence, visitez https://www.sheltersafe.ca pour trouver le refuge pour femmes et la ligne de crise les plus proches.

À propos de Purina

Nestlé Purina Soins des animaux familiers Canada encourage les soins responsables aux animaux, l'engagement communautaire et le lien positif entre les gens et leurs animaux. Purina fait partie de Nestlé, un leader mondial en nutrition, santé et bien-être. Pour plus d'informations, visitez https://www.purina.ca .

À propos de Hébergement Femmes Canada

Hébergement Femmes Canada regroupe 16 organisations provinciales et territoriales de refuges et soutient plus de 615 refuges à travers le pays pour les femmes et enfants fuyant la violence. Elle est une voix nationale collaborative pour le changement systémique, visant à mettre fin à la violence envers les femmes, les enfants et les personnes de genres divers dans une approche féministe intersectionnelle. Pour en savoir plus, visitez https://endvaw.ca.

