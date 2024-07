Le projet pilote montre qu'il est plus facile et plus rapide pour les membres de l'équipe d'accéder aux renseignements dont ils ont besoin pour répondre aux questions des clients

TORONTO, le 16 juill. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle élargit un projet pilote d'IA générative visant à améliorer l'expérience des membres de l'équipe qui utilisent sa plateforme d'information centrale, le Centre de connaissances, pour servir les clients. Le projet pilote élargi utilisera une interface semblable à Chat-GPT pour permettre aux membres de l'équipe d'obtenir plus facilement les renseignements dont ils ont besoin pour répondre aux questions rapidement et avec précision, ce qui leur permettra d'offrir une expérience client positive.

« À la Banque CIBC, nous reconnaissons le potentiel de transformation de l'IA et nous sommes déterminés à intégrer cette technologie dans nos opérations afin de mieux servir nos clients et de simplifier nos processus, a déclaré Jane Yuen, chef des canaux d'entreprise, Banque CIBC. Ce projet pilote est l'un des nombreux exemples d'utilisation en cours à l'échelle de notre banque, tous centrés sur l'exécution de notre stratégie axée sur le client à long terme et appuyés par nos processus de gouvernance de l'IA. »

Les membres de l'équipe de première ligne utilisent le Centre de connaissances pour obtenir des réponses aux questions, aider à servir les clients et assurer une expérience positive. Compte tenu de la quantité importante de renseignements qu'il contient, la Banque a vu une occasion d'améliorer l'expérience des employés et des clients à l'aide de l'IA générative.

Maintenant qu'ils utilisent une interface évoluée alimentée par la recherche cognitive et les capacités de l'IA générative, les membres de l'équipe de première ligne peuvent taper leur question et la réponse est fournie de façon simple et facile à comprendre, ce qui leur permet de se concentrer davantage sur les conseils aux clients et l'établissement de relations.

Dans le cadre d'un projet pilote échelonné, la Banque adopte une approche réfléchie qui mènera à un déploiement à l'échelle nationale plus tard cette année.

« Notre équipe de première ligne doit avoir accès à une énorme quantité d'information pour s'assurer qu'elle est capable de répondre aux besoins variés de nos clients, a ajouté Mme Yuen. Mettre la puissance de l'IA à sa disposition pour rendre ces interactions plus efficaces et offrir une meilleure expérience client est un bon exemple pour savoir où l'IA peut avoir un impact important et positif sur notre façon de fonctionner au quotidien. »

