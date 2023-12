MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - La New Murabba Development Company (NMDC), filiale en propriété exclusive du Fonds public d'investissement (PIF) d'Arabie saoudite, a nommé AtkinsRéalis (TSX: ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, pour soutenir la conception du plan directeur de New Murabba, le plus grand centre-ville moderne au monde à Riyad, et du Mukaab, une destination immersive qui révolutionnera la façon dont les gens vivent l'hospitalité, la vente au détail et les loisirs.

Sabah Barakat, chef de la direction par intérim de la New Murabba Development Company, et Campbell Gray, chef de la direction, Moyen-Orient et Afrique d'AtkinsRéalis, ont assisté à une cérémonie de signature pour souligner ce jalon et célébrer le soutien continu à la réalisation de cette nouvelle destination emblématique de Riyad.

Sabah Barakat, chef de la direction par intérim de la New Murabba Development Company, a déclaré : « C'est avec fierté que nous reconnaissons le rôle important qu'a joué AtkinsRéalis jusqu'à présent afin de traduire la vision incroyable de ce projet dans la conception du plan directeur et de l'emblématique édifice du Mukaab. Nous avons également le plaisir de souligner la participation continue d'AtkinsRéalis à ce projet grâce à une série d'attributions récentes de contrats portant sur la définition et les détails du plan directeur général de New Murabba et la conception de l'infrastructure, ainsi que le concept du bâtiment emblématique du Mukaab. »

« En tant qu'organisation mondiale de pointe dans les domaines de l'ingénierie, de la conception et de la gestion de projets, nous croyons qu'en liant individus, données et technologie dans l'ensemble de nos projets, il est possible d'apporter des changements transformationnels pour façonner un meilleur avenir pour notre planète, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. New Murabba est prêt à redéfinir notre façon de vivre, de travailler et de nous divertir d'une manière durable qui stimulera l'élan de développement socioéconomique du pays. Nous appuyons avec fierté la NMDC pour cette destination novatrice, réalisant une vision brillante et créant un héritage durable pour l'Arabie saoudite et ses générations futures. »

AtkinsRéalis, qui a remporté avec succès le concours international d'architecture et de maîtrise en planification pour la nouvelle icône de Riyad, fournira des services de conseil, d'architecture, de conception de plan directeur et d'ingénierie de calibre mondial pour réaliser ce projet révolutionnaire, pierre angulaire de la réinvention visionnaire de la capitale du Royaume. Contribuant au développement futur de la ville conformément au plan « Saudi Vision 2030 », le plan directeur de New Murabba s'inspire de l'équilibre original de Riyad avec la nature et sa conception est centrée sur une approche fondée sur les données en matière de développement durable, de commodité pour l'utilisateur, de réduction des besoins de transport, d'accessibilité aux piétons et de conception centrée sur les personnes de son domaine public.

« New Murabba est un projet visionnaire et nous sommes fiers de pouvoir mettre à profit notre excellence mondiale et nos capacités de bout en bout, soutenues par une expertise numérique et des solutions holistiques durables, pour aider à livrer cette merveille architecturale et d'ingénierie, a déclaré Philip Hoare, président, Services d'ingénierie d'AtkinsRéalis. Nous avons pris l'engagement de soutenir la croissance continue du Royaume et de bâtir les talents locaux de demain. Ce monument emblématique offrira d'excellentes possibilités de carrière, où les esprits les plus brillants pourront exploiter leur plein potentiel et aider à façonner un meilleur avenir pour l'Arabie saoudite. »

Le projet gagnant de la compétition d'AtkinsRéalis s'inspire du style architectural du Najd, avec un accent sur la création d'un édifice futuriste aux racines contextuelles profondes qui allie le patrimoine culturel de Riyad à ses ambitions futures. Le Mukaab, qui signifie cube en arabe, sera la plus grande destination immersive au monde, offrant des expériences innovantes guidées par les technologies numériques et virtuelles. L'enveloppe extérieure du Mukaab recouvre un gratte-ciel interne, qui sera l'une des plus grandes structures construites de l'histoire mondiale, mesurant 400 m de haut, 400 m de large et 400 m de long. La conception du Mukaab comprendra également des installations d'accueil, des commerces de produits alimentaires et de boissons et des installations de commerce au détail uniques en leur genre.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

