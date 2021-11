LONGUEUIL, QC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Évaluations Écohabitation annonce que le projet résidentiel LEED avec le plus grand nombre d'unités d'habitation au Canada est à Longueuil. En effet, l'éco-quartier du Faubourg Cousineau de l'arrondissement Saint-Hubert de Longueuil s'inspire des bonnes pratiques du développement durable. À ce jour, les trois premières phases du projet ont été complétées par Habitations Mont-Royal pour un total de 800 unités d'habitation certifiées LEED, le système d'évaluation des bâtiments durables le plus utilisé au monde. Une entente de développement conclue avec la Ville de Longueuil prévoit la réalisation, dès le printemps prochain de la quatrième phase du projet.

« Le Faubourg Cousineau démontre qu'il existe une forte demande pour les maisons certifiées LEED et que les propriétaires potentiels sont à la recherche de propriétés qui correspondent à leur désir d'un mode de vie plus durable » a déclaré Mark Hutchinson, vice-président du Conseil du bâtiment du Canada. « Le succès de LEED est attribuable au partenariat et au soutien de ceux qui s'engagent à faire progresser le bâtiment durable et ce projet est un grand pas en avant » a-t-il ajouté.

La 4e phase du projet prévoit la construction d'habitations pour les familles, les ainés et les personnes seules. Situé près des services de proximité, le Faubourg Cousineau est un projet éco-responsable qui favorisa l'agriculture urbaine, la réduction des îlots de chaleur et la protection de milieux naturels. Le projet est aussi axé sur l'activité physique avec la proximité de pistes cyclable, de terrains de tennis et d'une aire extérieure d'exercice.

Pour Emmanuel Cosgrove, directeur d'Évaluations Écohabitation « la vitesse d'avancement du Faubourg Cousineau est vraiment impressionnante. Évaluations Écohabitation accompagne tous les projets LEED Habitations au Québec, et nous n'avons jamais vu un développement d'envergure avec un succès semblable. L'équipe d'Habitations Mont-Royal a su trouver le juste milieu entre la durabilité et l'abordabilité en offrant également une panoplie de services aux résidents du quartier. C'est vraiment un bel exemple à suivre pour les nouveaux développements ».

