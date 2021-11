TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Le projet Accès à l'innovation (Accès-innovation) accepte désormais les candidatures des fournisseurs de services juridiques technologiques novateurs (SJTN) qui désirent servir les consommateurs de l'Ontario tout en respectant des conditions d'exploitation qui protègent le public.

« Le projet Accès-innovation profite aux Ontariens et aux Ontariennes, aux fournisseurs de services juridiques et au Barreau. En offrant de nouvelles façons d'atteindre les consommateurs, tout en protégeant le public, le projet Accès-innovation ouvre des avenues pour un meilleur accès à la justice, a déclaré la chef de la direction Diana Miles. En plus d'offrir aux fournisseurs de services juridiques technologiques un cadre pour développer des outils responsables et novateurs, le projet Accès-innovation aide les professionnels du droit à comprendre les avantages des SJTN et la façon dont ils peuvent améliorer leur travail en utilisant, en adaptant ou en développant leurs propres outils. »

Le projet Accès-innovation est un projet pilote quinquennal, ouvert à un large éventail de fournisseurs de SJTN visant toute fonction juridique. Les outils ou programmes des fournisseurs doivent mettre de l'avant la prestation innovante de services juridiques par le biais de la technologie. Les candidatures seront acceptées de tout type de fournisseur -- avocats ou parajuristes, non-titulaires de permis, cabinets d'avocats, entreprises ou organismes à but non lucratif.

Une fois sa participation au projet Accès-innovation approuvée, un fournisseur peut exercer ses activités en Ontario pendant une période convenue, sous réserve des exigences d'exploitation et de reddition de comptes qui protègent le public. Les participants doivent avoir obtenu toutes les autres autorisations applicables, comme les permis d'exploitation, pour offrir leur outil ou leur programme de SJTN en Ontario.

Vous trouverez des renseignements sur l'admissibilité, le processus de candidature et plus encore au LSO.ca/acces-innovation.

Les candidats potentiels et autres personnes qui souhaitent recevoir des mises à jour sur le projet et de l'information sur les évènements futurs sont invités à écrire à [email protected] pour ajouter leur nom à la liste de distribution d'Accès-innovation.

Une partie du financement du projet Accès à l'innovation est généreusement fournie par la Fondation du droit de l'Ontario. Grâce à des subventions et à de nombreuses collaborations, la Fondation investit dans les connaissances et les services qui aident les gens à comprendre la loi et à l'utiliser pour améliorer leur vie. Le Barreau la remercie de son soutien.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

