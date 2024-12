Dans la foulée de son engagement en faveur de l'estime de soi, Dove lance un nouveau programme pour les enfants de 4 ans et plus en vue d'un avenir où les jeunes générations pourront entretenir une relation saine et positive avec leur apparence.

TORONTO, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Cette année marque le 20e anniversaire de la mission de Dove, qui vise à renforcer la confiance en soi et en son apparence sous l'égide du projet Dove pour l'estime de soi. Ces deux aspects jouent un rôle primordial dans le développement de l'enfant en l'aidant à s'épanouir à l'école, à la maison et avec ses amis. Une étude récente de Dove révèle toutefois que de plus en plus de jeunes souffrent d'un manque de confiance en leur apparence.

Ces préoccupations apparaissent dès l'âge de quatre ans, alors que le quart des fillettes de quatre à six ans ont quelque chose à reprocher à leur apparence1 et que le tiers des fillettes de six ans disent qu'elles voudraient être plus minces2.

Dans son dernier rapport mondial sur l'état de la vraie beauté, Dove a interrogé des jeunes de 10 à 17 ans dans 20 pays et constaté que la confiance des enfants en leur apparence déteint sur leur expérience scolaire. En effet, plus de 3 jeunes filles sur 5 (63 %) disent qu'elles n'avaient pas confiance en elles à l'école faute d'aimer leur apparence.

Le projet Dove pour l'estime de soi étend maintenant son programme à un public plus jeune âgé de quatre ans et plus, en partenariat avec la populaire émission jeunesse Blippi. Dove croit que le fait de commencer l'éducation des enfants à un plus jeune âge peut contribuer à réduire les problèmes de confiance en soi et en son apparence, pour aujourd'hui et demain. Le projet Dove pour l'estime de soi, en partenariat avec Blippi, propose du contenu inclusif et constructif à l'intention des tout-petits afin de maintenir leur confiance en leur apparence dès quatre ans et afin d'outiller les éducatrices et éducateurs qui souhaitent engager la discussion sur ce sujet complexe.

La pression exercée sur les jeunes pour qu'ils adoptent une certaine apparence peut se solder par de l'anxiété et des exigences de beauté irréalistes. Près de la moitié des jeunes filles s'attendent à se soucier davantage de leur apparence avec l'âge. Au cours des 20 dernières années, le projet Dove pour l'estime de soi est allé à la rencontre de plus de 114 millions de jeunes dans 153 pays grâce à ses initiatives de sensibilisation à la confiance en soi et en son apparence.

« Depuis 2004, Dove se fait un devoir de renforcer la confiance en soi et en son apparence de la prochaine génération de jeunes. Aujourd'hui, alors que les enfants commencent à se soucier de leur apparence et de la manière dont ils perçoivent leur corps dès l'âge de quatre ans, nous savions qu'il était urgent d'intervenir et d'étendre notre programme à un public plus jeune afin de favoriser une attitude saine et positive à l'égard de l'image corporelle et de protéger la jeune génération contre un manque de confiance en son apparence. Nous rêvons d'un avenir où les jeunes se sentiront capables de défier sans crainte les normes de beauté, de défendre leurs intérêts, de faire un avec leur corps et d'en tirer de la fierté », affirme Marcela Melero, cheffe de la croissance au sein de Dove.

« Nous réalisons un rêve en nous associant à Dove et sommes fiers de leur apporter notre soutien. À l'heure où les enfants se soucient de leur apparence à un âge de plus en plus jeune, il est essentiel de continuer à leur transmettre des messages positifs et porteurs qui leur permettent d'avoir confiance en eux et d'entretenir une image saine de leur corps. Avec Dove, nous nous réjouissons de créer un monde où les enfants se sentent confiants, capables d'agir et prêts à s'accepter », déclare Dan'l Hewitt, vice-président des partenariats de marques à Moonbug Entertainment.

À l'occasion du 20e anniversaire du projet Dove pour l'estime de soi, Dove s'associe à différents partenaires spécialisés pour aller au contact de nouveaux publics dont la confiance est menacée et sensibiliser la population à l'état de l'estime de soi des jeunes.

Le projet Dove pour l'estime de soi et Blippi , en collaboration avec des spécialistes en image corporelle du Centre for Appearance Research , ont élaboré du contenu attrayant, apte à maintenir la confiance des enfants de quatre ans ou plus en leur apparence. Blippi lance sur Amazon Prime et d'autres services de diffusion en continu son tout premier contenu jeunesse sur la confiance en l'apparence, ainsi que des épisodes supplémentaires et des vidéoclips exclusifs sur la chaîne YouTube de Blippi , en français et en anglais.

Pour en savoir plus, consultez le www.dove.com/ca/fr/home afin de télécharger des ressources et outils gratuits et fondés sur des données probantes.

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à enseigner aux enfants la confiance en soi et en son apparence - un atout qui les aidera à devenir des adultes sûrs d'eux-mêmes. Dove s'engage à faire en sorte que les jeunes de la prochaine génération grandissent en entretenant une relation positive avec leur apparence afin de réaliser leur plein potentiel.

À propos de la nouvelle étude de 2024 sur l'état de la vraie beauté

Le service de recherche et d'analyse d'Edelman, un cabinet-conseil de recherche et d'analyse de données multidisciplinaire d'envergure mondiale, a mené une étude en ligne en novembre et en décembre 2023. Ce sondage de 25 minutes a été réalisé dans 20 pays, à savoir l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas, les Philippines, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie.

Au total, plus de 33 000 personnes ont été interrogées, soit 19 306 personnes de 18 à 64 ans (14 673 femmes et 3 776 hommes*) et 14 292 personnes de 10 à 17 ans (9 475 filles et 4 753 garçons*).

Les questions et les résultats de l'étude ont été soumis à un groupe de 15 spécialistes réunissant des sommités universitaires, des spécialistes-conseils en image corporelle et des activistes sur le terrain. Nous avons veillé à ce que le sondage soit représentatif de divers sous-groupes, tels que les personnes rondes, les personnes handicapées, les personnes atteintes de problèmes de santé mentale, les personnes LGBTQ+ et les personnes de couleur.

Tous les entretiens ont été menés dans la langue et le dialecte de la région, en ne posant que les questions pertinentes pour chaque marché. La méthodologie était compatible avec le taux de la population nationale connectée à Internet qui est requis pour éviter les biais d'échantillonnage.

* Remarque : Des personnes non binaires et d'autres identités de genre ont été interrogées, mais ne sont pas mentionnées ici en raison de la taille limitée de l'échantillon.

À propos du projet Dove pour l'estime de soi

En tant que chef de file mondial de la sensibilisation à l'estime de soi, Dove continue d'apporter son soutien aux jeunes filles partout où leur estime de soi est menacée et veille à ce que la jeune génération grandisse en entretenant une relation positive avec son apparence. Depuis 2004, Dove est allée à la rencontre de plus de 100 millions de jeunes dans plus de 150 pays dans le cadre du projet Dove pour l'estime de soi et aspire à en atteindre 250 millions d'ici 2030.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 avec le lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au cœur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins les plus chéries des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage depuis le début à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. La marque croit que la beauté s'applique à tout le monde et qu'elle doit être une source de confiance, et non d'anxiété. Sa mission est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis plus de 65 ans, Dove s'engage à élargir la notion étroite de beauté dans tout ce qu'elle entreprend. En vertu de la « promesse de vraie beauté de Dove », la marque fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans toute leur diversité. C'est pourquoi elle s'attache à montrer des femmes ayant différents types et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques ;

Montrer les femmes sous leur vrai visage, sans retouche numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce au projet Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation de ce genre sur la planète.

À propos de Blippi

Blippi, l'émission jeunesse en direct la plus populaire à l'échelle de la planète, transforme le monde en terrain de jeu pour les enfants d'âge préscolaire. L'émission suscite l'envie d'apprendre tout au long de la vie, ce qui favorise la confiance en soi et la curiosité dès le plus jeune âge. Blippi est devenue une sensation internationale avec des millions d'adeptes dans le monde et plus d'un milliard de vues mensuelles sur des plateformes telles que Netflix, HBO Max, Cartoonito, Sky, Amazon Prime et YouTube. La franchise a connu un essor fulgurant depuis qu'elle a été rachetée par Moonbug Entertainment en 2020. Blippi est diffusée dans plus de 20 langues, dont la langue des signes américaine, et distribuée par plus de 30 partenaires de télédiffusion et de diffusion en continu à l'échelle mondiale. Les compères de Blippi, Meekah et Juca, ont lancé leurs propres émissions dérivées. Quant à Blippi, il mène une vie en dehors de l'écran en se produisant à guichets fermés, en interprétant des chansons populaires et en proposant des jouets très demandés en vente chez tous les grands détaillants.

__________________________ 1 Hayes, S. et Tantleff‐Dunn, S. (2010), « Am I too fat to be a princess? Examining the effects of popular children's media on young girls' body image », British Journal of Developmental Psychology, vol. 28, no 2, p. 413-426. 2 León, M. P., González-Martí, I. et Contreras-Jordán, O. R. (2021), « What do children think of their perceived and ideal bodies? Understandings of body image at early ages: A mixed study », International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, no 9, p. 4871.

