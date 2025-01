Une étude menée par Dove révèle qu'une femme sur deux prend des résolutions parce qu'elle n'est pas satisfaite de son corps.

Dove lance sa toute première série sur la confiance corporelle destinée aux femmes.

TORONTO, le 3 janv. 2025 /CNW/ - Le Nouvel An est souvent une période de réflexion et de changement; malheureusement, pour de nombreuses femmes de la génération Y, c'est aussi une période où elles sont plus conscientes des pressions sociales et des modèles de beauté inatteignables. Cette année, Dove - le plus grand fournisseur de service d'éducation à l'estime de soi au monde - invite les femmes à casser les règles et à abandonner la « quête de la perfection » lors du Nouvel An.

En 2024, Dove a mené la plus grande étude jamais réalisée par une marque de produits de beauté intitulée Le vrai visage de la beauté*. Cette étude mondiale a révélé que les femmes de la génération Y ont le moins confiance en leur corps par rapport à celles des générations précédentes et que, par conséquent, elles présentent plus de problèmes de santé liés à l'image corporelle.

L'étude a également révélé qu'une femme sur trois renoncerait à une année de sa vie pour avoir un corps « parfait » et que 69 % admettent ne pas participer à des activités sociales en raison de leur manque de confiance en elles. Ce problème est particulièrement aigu à l'approche de la nouvelle année : une femme sur deux prend des résolutions du Nouvel An parce qu'elle n'est pas satisfaite de son corps1, en mettant souvent l'accent sur de nouveaux régimes et la perte de poids, l'amélioration de son apparence et le rajeunissement.

Les femmes sont depuis longtemps soumises à des pressions toxiques sur la beauté, et grandissent généralement en apprenant à détester leur corps. Après 20 ans passés à renforcer la confiance corporelle des jeunes, Dove lance sa toute première série sur la confiance corporelle destinée aux femmes afin de leur donner les moyens d'entamer leur propre parcours vers la confiance corporelle.

Lancée le 1er janvier 2025, cette série de contenu étayé par des données scientifiques sera axée sur l'absence de résolutions : un engagement à déconstruire, à désapprendre et à rejeter les modèles de beauté néfastes. Pendant quatre semaines, le programme abordera quatre questions principales :

Comment pouvez-vous guérir votre relation avec votre corps à une époque où l'image corporelle subit des pressions complexes, le Nouvel An?

Qu'est-ce que la confiance corporelle et quelle forme prend-elle dans votre vie?

Qu'est-ce qui influence votre confiance corporelle et comment les pressions sociales influencent-elles votre relation avec votre corps?

Comment définissez-vous la beauté selon vos propres critères?

« Depuis 20 ans, Dove fournit aux jeunes des ressources pour améliorer leur estime de soi et leur confiance corporelle. Aujourd'hui, nous élargissons notre champ d'action aux femmes, car beaucoup d'entre elles ont grandi sous le poids de normes de beauté irréalistes renforcées par les médias sociaux. Alors que nous amorçons une nouvelle année, nous encourageons vivement les femmes à prendre des résolutions axées sur leur bonheur et leur joie, plutôt que sur ces normes négatives », déclare Marcela Melero, directrice de la croissance, Soins personnels en Amérique du Nord et Image de marque chez Dove.

« L'objectif de la toute première série de Dove sur la confiance corporelle destinée aux femmes est d'aider les femmes à rejeter les modèles inatteignables, à adopter l'authenticité et à redéfinir la beauté selon leurs propres critères. »

Dove invite également les femmes à s'affranchir des normes de beauté contraignantes en commençant le #NouvelAnSansRésolutions en 2025. Les participantes peuvent écrire une résolution sur un papillon adhésif puis le déchirer ou créer un papillon adhésif numérique sur TikTok pour faire part de leur engagement à leur communauté.

« De nombreuses femmes prennent des résolutions du Nouvel An afin de changer leur corps, mais il s'agit souvent d'objectifs peu satisfaisants, dictés par les normes de beauté strictes de la société. Les résolutions détournent notre attention de ce qui compte vraiment », déclare la professeure Phillippa Diedrichs, spécialiste de l'image corporelle au Centre de recherche sur l'apparence de l'Université de l'Ouest de l'Angleterre. « Dove a été un pionnier dans la redéfinition de la vraie beauté et cette nouvelle série de contenu est une invitation puissante pour les femmes de la génération Y à briser le cycle de leur relation avec leur corps et à le redéfinir. »

Le projet Dove pour l'estime de soi a rejoint plus de 114 millions de jeunes dans 153 pays, leur offrant des ressources sur la confiance corporelle et l'estime de soi. Dove s'engage à faire en sorte que les femmes de toutes les générations disposent des ressources et des outils dont elles ont besoin pour développer durablement leur confiance corporelle et leur estime de soi.

Dove s'est donné pour mission de faire de la beauté une source de bonheur et non d'anxiété pour toutes les femmes. Visitez le site Dove.com pour accéder au tout premier projet Dove pour l'estime de soi destiné aux femmes.

#NouvelAnSansRésolutions

À propos de la nouvelle étude :

* Le vrai visage de la beauté : un rapport mondial 2024

Sondage en ligne réalisé par Edelman DXI (Data & Intelligence), un cabinet mondial et multidisciplinaire de recherche, d'analyse et de conseil en données, en novembre et décembre 2023. Ce sondage de 25 minutes a été réalisé dans 20 pays (Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Arabie saoudite, Mexique, Pays-Bas, Philippines, Afrique du Sud, Suède, Turquie, États-Unis et Royaume-Uni).

Les chercheurs se sont entretenus avec plus de 33 000 personnes, soit : 19 306 personnes âgées de 18 à 64 ans (14 673 femmes et 3 776 hommes*) et 14 292 personnes âgées de 10 à 17 ans (9 475 filles et 4 753 garçons*).

Quinze experts, y compris des universitaires, des consultants sur l'image corporelle et des activistes sur le terrain, ont contribué aux questions de recherche et à l'analyse des résultats, et nous avons veillé à ce que le sondage soit représentatif de divers sous-groupes, dont les personnes corpulentes, les personnes handicapées, les personnes atteintes de troubles mentaux, les membres des communautés LGBTQ+ et les personnes de couleur.

Toutes les entrevues ont été menées dans la langue ou le dialecte des personnes répondantes, et seules les questions appropriées ont été posées dans chaque marché; la méthodologie était conforme au niveau de pénétration en ligne à l'échelle nationale requis pour éviter le biais d'échantillonnage.

*Remarque : Des personnes d'autres identités de genre et non-binaires ont été interrogées, mais elles ne sont pas mentionnées en raison de la taille limitée de l'échantillon.

1 Étude de Dove menée auprès de 2 000 femmes au Royaume-Uni et aux États-Unis par l'intermédiaire du MetrixLab de Toluna.

