Le projet de Promenade fluviale du Grand Montréal franchit un pas important

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le projet de Promenade fluviale sur la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent a franchi un pas important à la suite de la conclusion d'une entente entre la Ville de Sainte-Catherine, mandatée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), et la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent. Cette entente a en effet permis d'octroyer un mandat pour compléter le concept, l'analyse de risques et réaliser les plans et devis, dont l'appel d'offres a été remporté par la firme d'architecture de renommée mondiale Daoust Lestage, à qui l'on doit notamment la conception du Quartier des spectacles à Montréal et de la Promenade Samuel-de-Champlain à Québec.

À terme, la Promenade fluviale du Grand Montréal reliera six villes de la couronne Sud, allant de Sainte-Catherine à Saint-Lambert en passant par Delson, Candiac, La Prairie et Brossard. Elle comprendra notamment un sentier contigu à la berge, des haltes et des points d'observation tout au long de la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent, ainsi qu'une piste multifonctionnelle qui sera connectée ultérieurement au Réseau vélo métropolitain, favorisant ainsi l'utilisation de modes de transport actif.

Ce projet, qui vise à mettre en valeur les infrastructures récréatives de la digue de la Voie maritime dans le respect de sa vocation et de ses activités fondamentales, figure parmi les projets phares ciblés dans le cadre de la première phase de développement de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. À ce titre, il bénéficiera des investissements du gouvernement du Québec, de la CMM et des six villes concernées par l'entremise du programme d'aide financière de la Trame verte et bleue.

« La Promenade fluviale est un projet rassembleur pour les citoyens de la région métropolitaine, et particulièrement pour ceux de la couronne Sud, qui seront les premiers à bénéficier de ses installations. Notre fleuve Saint-Laurent est au cœur du Québec et il a marqué toutes les époques de notre histoire. Les Québécoises et les Québécois de plusieurs régions sont liés par son passage et son accès aux berges est important. Je suis heureuse que les citoyens de toute la région profitent de ces installations, et je suis fière que notre gouvernement contribue à ce projet porteur! », a fait savoir la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

« Ce projet contribuera à renforcer significativement l'offre récréotouristique et l'attractivité de la région métropolitaine, en plus d'offrir à la population un accès privilégié aux abords du Saint-Laurent et à ses paysages. Il revêt donc une importance cruciale dans la consolidation de la Trame verte et bleue du Grand Montréal », a souligné la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Mme Valérie Plante. « Sa réalisation est une excellente nouvelle pour notre région, qui a besoin plus que jamais de tel projet pour accroître sa résilience face aux enjeux environnementaux et de santé publique. »

« Par la signature de cette entente, la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a démontré sa grande ouverture ainsi que sa volonté de réaliser des projets porteurs en collaboration avec le milieu, et ce, au profit du bien-être de nos communautés. Je me réjouis de ce nouveau partenariat qui marque assurément un jalon essentiel dans la concrétisation de la Promenade fluviale du Grand Montréal », a mentionné Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine.

Les travaux de construction de la Promenade fluviale devraient être lancés au début de 2022.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal, au bénéfice des citoyens. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif, et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité de la région métropolitaine. Pour en savoir plus, visitez le www.cmm.qc.ca.

