PREMIÈRE NATION DE TOBIQUE, NB, le 6 août 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des différentes administrations. Alors que nous nous remettons des répercussions de la pandémie de COVID-19, les administrations locales savent à quel point les investissements dans les infrastructures essentielles sont essentiels pour nous permettre de rebâtir en mieux.

Il est indispensable, pour le bien-être de la province, de prendre des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités, et l'annonce d'aujourd'hui constitue un élément clé de ce soutien.

Aujourd'hui, l'honorable Dominique LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et Ross Perley, chef de la Première Nation de Tobique, ont célébré l'achèvement du projet de réfection de la rue Main.

Dans le cadre du projet, la rue principale de la collectivité a été réfectée et remise en état afin de réparer les dommages causés par l'érosion et l'écoulement de l'eau de surface sous la route. Fruit d'un véritable effort collectif, le projet a créé des emplois pour les travailleurs de la collectivité et a utilisé des matériaux provenant de sources locales. Les fonds générés par la vente de sable et de gravier ont été versés au centre jeunesse de la Première Nation de Tobique afin de financer ses activités destinées aux jeunes.

L'ensemble de la collectivité profite directement de l'amélioration des routes et des fossés, qui contribue également à réduire les coûts d'entretien des véhicules et les émissions de gaz à effet de serre. Grâce à l'amélioration de la chaussée, davantage de personnes choisissent de se déplacer à pied ou à vélo dans la collectivité.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 936 000 $ dans le projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, ainsi que 300 000 $ par l'intermédiaire du Fonds d'infrastructure des Premières Nations. La Première Nation de Tobique a fourni le reste du financement, soit plus de 12 000 $.

Citations

« La réfection de la rue Main de la Première Nation de Tobique est une véritable réussite en infrastructure. Elle démontre qu'une route peut être bien plus que de l'asphalte. Le projet a permis de fournir une route fiable aux résidants, de créer de bons emplois pour les membres de la collectivité et d'encourager les gens à adopter des modes de transport plus écologiques et actifs. »

L'honorable Dominique LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le chef et le conseil de Neqotkuk ont été heureux de participer à ce projet de restauration en partenariat avec les ministres Leblanc et Monsef. Nous espérons qu'il s'agit du début d'autres partenariats fédéraux pour améliorer la santé et la sécurité des communautés, notamment en ce qui concerne les routes et les infrastructures. Les infrastructures dans les réserves ont été ignorées pendant trop longtemps. La communauté est satisfaite des résultats de ce projet et attend avec impatience le prochain. »

Ross Perley, chef de la Première Nation de Tobique

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Une part de deux milliards de dollars de ce financement appuiera des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Dans l'ensemble du Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

