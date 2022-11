TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Le Conseil consultatif du projet Accès-innovation a approuvé Willful, une plateforme de planification successorale en ligne, comme premier participant.

Willful, qui a été approuvé pour une phase d'exploitation de deux ans, vise à aider les résidents de l'Ontario à créer des documents testamentaires et des procurations par le biais d'une plateforme en ligne. En participant au projet Accès-innovation, Willful doit respecter les exigences de fonctionnement et de rapport établies par le Barreau de l'Ontario en vue d'obtenir un permis pour offrir des services juridiques sur une base permanente.

« Willful est un excellent exemple du type de service visé par le projet Accès-innovation, a déclaré Lynne Vicars, présidente du conseil consultatif du projet. Nous voulons créer une avenue pour bien règlementer les produits et les plateformes innovants qui fournissent un accès plus facile et plus rentable aux services juridiques. »

« Le projet Accès-innovation vise à ouvrir des voies pour un meilleur accès à la justice et Willful répond à cet objectif, a déclaré la chef de la direction Diana Miles. Faciliter l'accès règlementé à un service en ligne, qui aide à la création d'un testament ou d'une procuration, permettra à la fois de protéger et de servir le public. »

« La majorité des Ontariens et Ontariennes n'ont pas de testament, laissant souvent leurs familles endeuillées faire face à l'incertitude et à une complexité inutile, a déclaré Erin Bury, cofondatrice et directrice générale de Willful. Nous sommes ravis de faire partie du projet Accès-innovation pour continuer d'informer les gens et de les encourager à utiliser des outils de planification de fin de vie pratiques et abordables qui répondent aux normes de qualité du Barreau ».

Le projet Accès-innovation est un projet de cinq ans, ouvert à une vaste gamme de novateurs juridiques. Les outils et programmes des fournisseurs doivent utiliser la technologie de façon innovatrice pour livrer des services juridiques. Nous acceptons les demandes de tout type de fournisseur - avocats ou parajuristes, non-titulaires de permis, cabinets juridiques, entreprises et organisations sans but lucratif.

Vous trouverez des renseignements sur les critères d'admissibilité, la procédure de demande et d'autres renseignements au LSO.ca/Acces-Innovation.

Les candidats potentiels et les autres personnes souhaitant recevoir des mises à jour sur le projet et des renseignements sur les évènements futurs sont invités à écrire à [email protected] pour être ajoutés à la liste de distribution du projet Accès-innovation.

Une partie du financement du projet Accès-innovation est généreusement couverte par une subvention de la Fondation du droit de l'Ontario. Par le biais de subventions et de collaborations, la Fondation investit dans les connaissances et les services qui aident les gens à comprendre le droit et à l'utiliser pour améliorer leur vie. Le Barreau lui est reconnaissant pour son soutien.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

