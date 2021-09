Les écoles suivantes rejoindront les établissements scolaires de l'Ontario déjà engagés dans le programme Sécurité Routière Primaire (SRP) ainsi que six écoles des Maritimes. Dans le cadre de l'engagement quinquennal du programme SRP, Aviva Canada et Parachute fourniront des subventions de 10 000 $ et un soutien au programme de dotation en personnel à 20 communautés scolaires à travers le Canada afin qu'elles apportent des changements environnementaux tangibles qui amélioreront la sécurité routière dans leurs zones scolaires.

Les nouvelles communautés SRP sont les suivantes :

Belle Point Elementary School, La Ronge, SK , Bande indienne du Lac La Ronge

, Bande indienne du Lac La Ronge Nawigizigweyas Education Centre, Yellow Quill, SK, Première nation Yellow Quill

Chief Payepot School, Zehner, SK , Première nation Piapot

, Première nation King George School , Moosejaw, SK, Praire South School Division

, Moosejaw, SK, Praire South School Division Kopahawakenum Community School, Meadow Lake, SK , Première nation Flying Dust

Ces écoles sont confrontées à une multitude de problèmes de sécurité, notamment la mauvaise visibilité due à la poussière par temps chaud et aux averses de neige par temps froid, les excès de vitesse des automobilistes, les élèves qui traversent entre deux bâtiments scolaires situés de part et d'autre d'une rue et le manque d'infrastructures de sécurité telles que des voies piétonnes et des panneaux de signalisation peu nombreux ou confus.

Tous les bénéficiaires du programme Sécurité Routière Primaire reçoivent également des guides de projet étape par étape, ainsi que le soutien d'un chef de projet dédié à Sécurité Routière Primaire pour les aider à évaluer leurs problèmes de sécurité routière, à identifier les interventions, à les mettre en œuvre sur plusieurs années et à en évaluer les résultats.

« Avec le programme Sécurité Routière Primaire (SRP), nous fournissons aux écoles des outils et une méthodologie qui exploite les données pour aider à rendre les zones scolaires à travers le Canada plus sûres pour tous », déclare Hazel Tan, responsable de la responsabilité d'entreprise chez Aviva Canada.

Ces outils, disponibles gratuitement à parachute.ca/securiteroutiereprimaire, comprennent notamment les suivants :

Vérification du site

Étude du comportement des conducteurs et des piétons

Audit mesurant la manière dont les élèves arrivent à l'école

Questionnaire pour la personne qui s'occupe de l'enfant

« Le programme SRP démontre que l'approche la plus efficace est de prendre le temps de vraiment comprendre ce qui cause les embouteillages et les dangers le matin et après l'école pour une école donnée », déclare Pamela Fuselli, Présidente directrice générale de Parachute. « Toute école peut entreprendre ce processus, en utilisant nos ressources gratuites, qui comprennent également des recherches sur des interventions efficaces et éprouvées et des moyens de promouvoir la sécurité des zones scolaires dans votre communauté. »

À propos de Parachute

Parachute est un organisme national à but non lucratif qui vise à mettre un frein aux répercussions dévastatrices des blessures évitables. Les blessures sont la première cause de mortalité chez les Canadiens de 1 à 34 ans et coûtent à l'économie canadienne 29,4 milliards de dollars par an. Par le biais de l'éducation et de la défense des droits, Parachute s'efforce de sauver des vies et de créer un Canada exempt de blessures graves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site parachute.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

