TORONTO, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Le programme Return to Bay Street de WCM accepte les candidatures pour le premier cycle qui commence le 1er février et se termine le 22 février. Nous encourageons les femmes d'expérience qui ont déjà occupé des postes de niveau intermédiaire et supérieur en finance, qui ont pris du temps en dehors de leur carrière et qui sont maintenant intéressées à y revenir à postuler.

La candidate idéale a quitté le secteur de la finance pendant au moins 18 mois et y a de l'expérience, ou est une nouvelle arrivante au Canada et possède au moins trois ans d'expérience dans ce secteur à l'extérieur du Canada. Cette année, WCM a élargi le programme pour inclure trois cycles d'embauche tout au long de l'année.

« Le programme a joué un rôle essentiel dans la rétention des femmes au sein de l'industrie financière canadienne en leur offrant une voie d'accès à une carrière réussie après leur immigration ou une longue période de congé », a déclaré la présidente et cheffe de la direction de WCM, Lara Zink. « Le programme offre des possibilités d'emplois aux femmes ayant une expérience de cadre de niveau intermédiaire ou supérieur, plutôt que de devoir gravir de nouveau les échelons. Cette année, nous avons apporté quelques changements intéressants au programme, y compris l'embauche à longueur d'année sur trois cycles au lieu d'un seul, ce qui donne aux femmes plus de possibilités de reprendre leur carrière. »

Les candidates retenues obtiendront un contrat de travail rémunéré dans un établissement partenaire du programme Return to Bay Street, un accès à la programmation de WCM, du mentorat et un abonnement d'un an à WCM. Les candidates potentielles intéressées à relancer leur carrière dans le domaine de la finance peuvent passer en revue les critères d'admissibilité et présenter leur candidature à l'adresse suivante : wcm.ca/programs/rtbs .

Depuis le lancement du programme en 2010, 106 femmes d'expérience sont retournées dans le secteur financier canadien. Return to Bay Street est une collaboration à l'échelle de l'industrie de la finance dans le cadre de laquelle WCM et les commanditaires de 2023 accélèrent de façon proactive la représentation des femmes dans l'industrie de la finance au Canada. En 2023, les sociétés partenaires sont : ATB, BMO, CIBC, Gluskin Sheff, iA Financial Group, Mackenzie Investments, Manuvie, Onex, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, PwC, RBC Marchés des capitaux, Scotiabank et TD.

À PROPOS DE WCM

WCM (Women in Capital Markets) travaille à l'accélération de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans le secteur financier canadien en partenariat avec de grandes sociétés de courtage canadiennes détenues par des banques canadiennes, des banques étrangères et indépendantes, des gestionnaires d'actifs, des sociétés d'assurance, les principaux régimes de retraite, les organismes de réglementation, les bourses de valeurs et les cabinets de conseil. En tant qu'organisme sans but lucratif fondé en 1995, notre communauté compte maintenant 3 700 membres professionnelles et étudiantes, et nos initiatives ont eu une incidence sur la carrière d'innombrables étudiantes et professionnelles partout au pays. Pour en apprendre davantage, visitez le site https://wcm.ca/fr/ .

SOURCE Women in Capital Markets (WCM)

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : WCM Communications, Courriel : [email protected]