Les partisans de différents pays pourront vivre le plus grand tournoi de soccer en temps réel, du 11 juin au 19 juillet 2026.

TORONTO, May 28, 2026 /CNW/ - Points clés :

Le programme #OnEveryCorner d’Enterprise transforme les coups de pied de coin au soccer en chances de gagner une voiture, avec Rob Mac au cœur de l’action.

Concours international : Le programme #OnEveryCorner d'Enterprise offre aux partisans de soccer de sept pays la chance de gagner une voiture lorsqu'un coup de pied de coin mène à un but. Pour participer, les participants doivent publier #OnEveryCorner et #Sweepstakes en identifiant @Enterprise sur X ou via OnEveryCorner.com, du 11 juin au 19 juillet 2026.

Collaboration avec un créateur : La marque s'associe au passionné de soccer Rob Mac afin de donner vie à la campagne.

Mobilité à l'échelle mondiale : Enterprise exploite 7 500 succursales de location dans plus de 90 pays, accompagnant ses clients lorsque chaque moment du match compte.

Aujourd'hui, Enterprise a annoncé le lancement de son nouveau programme #OnEveryCorner, une campagne internationale déployée dans le cadre du plus grand tournoi de soccer au monde, qui offre aux partisans la chance de gagner une voiture lors de l'un des moments les plus électrisants du match : les coups de pied de coin.

Du 11 juin au 19 juillet 2026, les partisans au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Espagne et en France pourront participer pour courir la chance de gagner un véhicule lors de n'importe quel coup de pied de coin du tournoi. Lorsqu'un coup de pied de coin est accordé, les participants devront publier rapidement #OnEveryCorner et #Sweepstakes en identifiant @Enterprise sur X. Si ce coup de pied de coin mène à un but admissible, un participant chanceux remportera une voiture. Les partisans pourront également participer à un tirage gratuit distinct tout au long du tournoi sur OnEveryCorner.com pour une autre chance de gagner une voiture.

La promotion vise à faire vivre aux partisans toute l'anticipation et l'effervescence des matchs en direct, en transformant chaque coup de pied de coin décisif en une occasion de gagner en temps réel à travers les 48 équipes et les 104 matchs du tournoi. Avec plus de 1 000 coups de pied de coin estimés pendant la compétition, les amateurs pourront profiter d'un flot constant d'occasions de gagner une voiture. Cette initiative met également en lumière l'étendue du réseau d'Enterprise et sa volonté d'aider les clients à se déplacer facilement, les jours de match comme au quotidien.

« Les coups de pied de coin comptent parmi les moments les plus décisifs du match, où tout repose sur la préparation, le bon timing et les occasions à saisir, affirme Kyle Sanborn, vice-président, stratégie mondiale de marque et marketing. Ce programme permet aux partisans de vivre pleinement l'intensité du moment, tout en rappelant ce qu'Enterprise offre chaque jour : des solutions de mobilité fiables, au bon endroit et au bon moment. »

Dans le cadre du programme, Enterprise s'associe également à Rob Mac, producteur primé aux Emmy®, entrepreneur, acteur et coprésident du Wrexham® A.F.C., afin de faire rayonner la campagne grâce à du contenu axé sur les partisans et à des interactions en temps réel tout au long du tournoi.

« Je suis ravi de m'associer à Enterprise pour le programme #OnEveryCorner, puisqu'il met en valeur ce qui rend le soccer si palpitant : ces moments où tout peut basculer, affirme Mac. Sur la plus grande scène mondiale du soccer, Enterprise accompagne les partisans autant sur le terrain qu'au quotidien. »

En parallèle du concours, Enterprise élargit la portée du programme #OnEveryCorner grâce à l'initiative Corner Kick Community Grants, conçue pour transformer les moments marquants sur le terrain en soutien concret pour les communautés.

Pour chaque but admissible marqué à la suite d'un coup de pied de coin pendant le tournoi, Enterprise Mobility remettra des subventions à certains organismes sans but lucratif, pour un total pouvant atteindre 500 000 $ US. Les membres de l'équipe joueront un rôle clé dans l'attribution de ces fonds, en aidant à soutenir des causes importantes au sein de leurs communautés locales.

Cette initiative permet de prolonger l'impact du programme au-delà du terrain et témoigne de l'engagement de longue date de l'entreprise envers les communautés qu'elle dessert.

Pour en savoir plus sur le concours, consulter le règlement officiel et découvrir d'autres façons de participer, les amateurs de soccer sont invités à visiter [OnEveryCorner.com](https://En parallèle du concours, Enterprise élargit la portée du programme #OnEveryCorner grâce à l'initiative Corner Kick Community Grants, conçue pour transformer les moments marquants sur le terrain en soutien concret pour les communautés. Pour chaque but admissible marqué à la suite d'un coup de pied de coin pendant le tournoi, Enterprise Mobility remettra des subventions à certains organismes sans but lucratif, pour un total pouvant atteindre 500 000 $ US. Les membres de l'équipe joueront un rôle clé dans l'attribution de ces fonds, en aidant à soutenir des causes importantes au sein de leurs communautés locales. Cette initiative permet de prolonger l'impact du programme au-delà du terrain et témoigne de l'engagement de longue date de l'entreprise envers les communautés qu'elle dessert. Pour en savoir plus sur le concours, consulter le règlement officiel et découvrir d'autres façons de participer, les amateurs de soccer sont invités à visiter OnEveryCorner.com)

À propos d'Enterprise Mobility

Enterprise Mobility est un fournisseur de premier plan de solutions de mobilité, notamment la location de voitures, la gestion de flottes, la location flexible de véhicules, le covoiturage, le covoiturage en fourgonnette, la location de camions, la location de véhicules de luxe, la vente au détail de voitures et l'abonnement automobile, ainsi que d'autres services et solutions technologiques de transport, afin de rendre les déplacements plus faciles et plus pratiques pour les clients. Enterprise Mobility, y compris ses filiales, ses franchisés et sa société affiliée Enterprise Fleet Management, gère une flotte diversifiée de plus de 2,4 millions de véhicules grâce à un réseau intégré de plus de 9 500 agences de location en ville et dans les aéroports, dotées d'un personnel complet, dans plus de 90 pays et territoires. Entreprise Mobility, détenue par la famille Taylor de Saint-Louis, gère les marques Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo.

Légende photo : Le programme #OnEveryCorner d'Enterprise transforme les coups de pied de coin au soccer en occasions de gagner une voiture, avec la participation de Rob Mac.

SOURCE Enterprise Mobility

[email protected]