RICHMOND, BC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Green Communities Canada (GCC) est ravi de lancer le programme pilote national de mini-forêts en ce Jour de la Terre. L'événement de plantation est coordonné par la ville de Richmond dans le cadre de sa célébration du Jour de la Terre, en collaboration avec la Garden City Conservation Society, et aura lieu au parc rural Terra Nova, à Richmond, le 22 avril.

Le programme pilote national de mini-forêts est dirigé par GCC en collaboration avec Dougan & Associates, Canadian Geographic et Wilder Climate Solutions par l'intermédiaire du Network of Nature. Le programme répond au besoin urgent d'espaces verts en milieu urbain en transformant des sites en diverses forêts à croissance rapide.

« Nous sommes très heureux d'être la première ville de l'Ouest canadien à participer à ce programme et à planter une mini-forêt sur une propriété municipale », a déclaré le maire de la Ville de Richmond, Malcolm Brodie. « Dans le cadre de l'événement de la Semaine de la Terre de la ville, cette plantation d'arbres au parc rural Terra Nova démontre ce que la communauté, les organismes sans but lucratif et tous les niveaux de gouvernement peuvent réaliser en travaillant ensemble pour faire de notre planète un endroit plus résilient pour les générations futures ».

Le programme pilote, financé par l'Engagement de 2 milliards d'arbres, du gouvernement du Canada, le Groupe Banque TD et la Greenbelt Foundation, permettra à GCC et à ses partenaires de planter au moins 2 800 arbres en 2023, dans cinq villes, dont Richmond, Toronto, Markham, Hamilton et Guelph. Chaque événement de plantation sera coordonné par une organisation partenaire locale qui renforce le soutien essential de la base pour assurer la prospérité des forêts.

« Le projet pilote national de mini-forêts investit dans les communautés locales en fournissant le financement, la formation et l'apprentissage par les pairs nécessaires pour accélérer l'action climatique sur le terrain », declare la directrice générale de GCC, Brianna Salmon. « Ce projet pilote démontrera l'incroyable potentiel pour les citoyens, des administrations municipals et des organisations à but non lucratif pour développer ensemble des villes résilientes au changement climatique ».

Les mini-forêts contribueront à l'objectif du Canada de planter deux milliards d'arbres d'ici 2030 et sont d'excellents outils pour lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. Les mini-forêts sont des communautés d'arbres et d'arbustes indigènes plantés étroitement ensemble selon une technique inspirée de la méthode de la forêt de Miyawaki. Cette stratégie de plantation met l'accent sur des plantations denses, diverses espèces indigènes, une préparation riche du sol et une conception multicouche pour imiter la complexité d'une forêt indigene mature. Les mini-forêts offrent des avantages environnementaux et sociaux : de la sequestration du carbone à l'augmentation de la biodiversité, en passant par la fourniture de l'habitat necessaire à la faune.

Citations supplémentaires :

« La plantation de mini-forêts offer une opportunité incroyable de développer rapidement des forêts urbaines - en utilisant une stratégie de plantation unique inspirée de la philosophie du Dr Akira Miyawaki. Notre stratégie de mini-forêt implique une préparation profonde du sol et des plantations denses et diverses espèces d'arbres indigènes. Cela crée des peuplements d'arbres à croissance rapide avec une structure et une function similaires à celles d'une forêt mature, même dans de petites parcelles urbaines. Nous sommes ravis de soutenir le LEADERSHIP de la ville de Richmond en introduisant ce modèle de boisement ubrain dans le courant dominant grâce à ce projet pilote, et de renforcer les capacités pour développer ce mouvement dans les villes du Canada aux côtés de nos partenaires du Network of Nature ». a déclaré Emily Amon, gestionnaire de l'infrastructure verte, Green Communities Canada.

« Nous sommes ravis de nous associer à des LEADERS comme l'Engagement de 2 milliards d'arbres de Ressources naturelles Canada, le Groupe Banque TD, Green Communities Canada, Dougan & Associates et la Ville de Richmond pour célébrer le Jour de la Terre en faisant progresser l'adoption de puissantes mini-forêts, qui luttent contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, tout en développant le Network of Nature », a déclaré Aran O'Carroll, directeur national, Environnement, Canadian Geographic.

« À la TD, nous croyons en l'importance de prendre soin de notre planète pour les générations futures. Se concentrer et investir dans des programmes qui aident à développer et à gérer des espaces verts de qualité dans les zones urbaines et suburbaines est essential pour nos communautés et l'environnement », à déclaré Carolyn Scotchmer, directeur general, TD Friends of the Environment Foundation, Groupe Banque TD. « Nous sommes fiers de soutenir Green Communities Canada et Network of Nature par le biais de l'engagement TD Ready pour aider à faire avancer les projets d'espaces verts dans les villes du Canada, conçus pour aider à atténuer les impacts potentiels des changements climatiques ».

À propos de la Société géographique royale du Canada

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. La SGRC est financée principalement par des dons et des partenariats personnalisés. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composes entièrement de bénévoles.

SOURCE Société géographique royale du Canada

