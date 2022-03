Produits Kruger annonce 15 subventions de 10 000 $ de sa campagne La passe à la relève et lance " deuxième passe " - un montant supplémentaire de 50 000 $ pour soutenir la diversité, l'équité et l'inclusion au hockey.



TORONTO, le 3 mars 2022 /CNW/ - L'avenir du sport préféré des Canadiens, le hockey, est en position de marquer des points grâce au support important de Produits Kruger - le premier fabricant canadien de papier Cashmere®, Purex®, Scotties® et SpongeTowels®. L'entreprise fait un don de 150 000 $ pour aider les enfants à rester sur la glace et à jouer au jeu qu'ils aiment en aidant 15 associations de hockey mineur à travers le pays avec des dons La passe à la relève de 10 000 $ pour subventionner les frais d'inscription des joueurs dans le besoin.

Pour sa deuxième année, le programme est bonifié et ajoute une " deuxième passe ". Reconnaissant la nécessité et l'importance de l'inclusion et de la diversité dans le hockey, Produits Kruger verse une subvention supplémentaire de 50 000 $ entièrement consacrée à la construction d'un avenir plus équitable et plus inclusif pour les enfants dans le monde du hockey. Cela porte le financement de La passe à la relève de 200 000 $ pour aider à établir un avenir où chacun se sent bienvenu et soutenu sur la glace.

" Tous les sports, et en particulier le hockey au Canada, jouent un rôle essentiel dans le développement des enfants, tant sur le plan physique que mental, et nous sommes fiers d'aider les familles de hockey actuelles et potentielles de tout le pays à participer au jeu que nous aimons ", dit Susan Irving, chef de la direction de Produits Kruger et mère de deux enfants.

" Nous croyons au pouvoir d'une passe - que ce soit sur la glace ou en dehors - et nous voulons aider à donner à plus d'enfants canadiens la possibilité de sauter sur la glace et de bénéficier de ce plaisir ", ajoute-t-elle.

La passe à la relève Kruger : deuxième saison

Le programme La passe à la relève Kruger, qui en est à sa deuxième année, a déjà aidé des centaines de familles ayant besoin d'aide pour inscrire leurs enfants au hockey en le rendant plus abordable.

Parmi les réussites de la saison inaugurale du programme, citons l'Association de hockey mineur de Bruce Peninsula, en Ontario, qui a subventionné les frais d'inscription de 23 familles dans le besoin. " Nous avons commencé par sélectionner des familles en fonction de difficultés connues dues à des accidents catastrophiques ou à des diagnostics de cancer, dont nous savions qu'elles avaient besoin d'aide. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur les familles à faible revenu qui voulaient désespérément que leurs enfants jouent au hockey ", explique Joy Gilbert, trésorière de l'Association de hockey mineur de la péninsule Bruce. " Le dernier groupe de familles avait initialement payé une partie de leurs frais, mais en raison de circonstances imprévues, elles ont eu du mal à effectuer leurs derniers paiements. La passe à la relève de Kruger nous a permis de continuer à faire jouer les enfants au jeu qu'ils aiment et a permis à de nouveaux enfants d'expérimenter le hockey. Merci aux produits Kruger !"

L'Association de hockey mineur du Centre Kent, au Nouveau-Brunswick, a doublé le nombre de ses nouveaux joueurs en offrant des frais d'inscription à moitié prix. "La passe à la relève Kruger a permis à notre incroyable famille de hockey de s'agrandir, et nous ne pourrions pas être plus heureux", dit Tanya Ryan, secrétaire, Association de hockey mineur du Centre Kent.

"La subvention de La passe à la relève Kruger a permis à 18 nouveaux enfants de participer à notre programme, alors qu'ils n'auraient pas pu payer les frais d'inscription ", a déclaré Dalce Shipley, coordonnateur de la collecte de fonds de l'Association de hockey mineur de West Colchester. " Nous sommes très reconnaissants d'avoir eu l'occasion de participer à un programme aussi incroyable. Nos jeunes et nos familles en ont bénéficié positivement, cela a augmenté nos effectifs et a permis à des jeunes de tomber amoureux du jeu à peu de frais. Merci à Produits Kruger de nous aider et d'aider nos jeunes ", a déclaré M. Shipley.

15 associations canadiennes de hockey mineur remportent des subventions de 10 000 $ de la passe à la relève Kruger

L'équipe de Produits Kruger croit que tout le monde mérite d'avoir l'occasion de jouer au hockey. Les 15 associations sélectionnées cette année proviennent de partout au Canada et ont été choisies en fonction de la façon dont elles ont démontré ce qui suit :

ATTEINT les personnes de la communauté qui ont besoin d'une aide financière.

INSPIRE les jeunes à tomber amoureux de ce sport

SOUTIENT les jeunes pour qu'ils réalisent leurs rêves par le biais du sport

ENCOURAGE la diversité et l'inclusion dans la communauté par le biais d'initiatives de hockey

Les associations sélectionnées représentent un large éventail de communautés de hockey, des associations de filles et de garçons aux associations de para hockey sur glace, y compris le hockey sur luge et le hockey pour aveugles. Les associations sont :

Avalon Minor Hockey Association - St. John's , Terre Neuve

, Terre Neuve Cape Breton Blizzard Female Hockey Association - Cape Breton , Nouvelle Écosse

, Nouvelle Écosse South Shore Lumberjacks Minor Hockey Association - compté de Southern Shore, Nouvelle Écosse

NDG Minor Hockey Association - Montréal, Québec

Association de Hockey mineur de Saguenay - Saguenay, Québec

Sledge Hockey of Eastern Ontario - Ottawa, Ontario

- Gloucester Centre Minor Hockey Association - Ottawa, Ontario

Canadian Blind Hockey Association - National

Weston Minor Hockey League - Toronto, Ontario

Thompson Minor Hockey Association - Thompson, Manitoba

Drake Minor Hockey Association - Drake, Saskatchewan

Lethbridge Minor Hockey Association - Lethbridge, Alberta

Creston Valley Minor Hockey Association - Creston , Colombie Britannique

, Colombie Britannique Yellowknife Minor Hockey Association - Yellowknife , Territoires du Nord Ouest

, Territoires du Nord Ouest Fort Smith Minor Hockey Association - Fort Smith , Territoires du Nord-Ouest

NOUVEAU programme La passe à la relève Kruger pour soutenir la diversité, l'équité et l'inclusion au hockey

Le hockey est un sport qui devrait être accessible à tous, indépendamment de la race, de l'ethnie, de la religion, du sexe et de la capacité physique. Afin de soutenir un avenir plus inclusif pour ce sport, Produits Kruger accorde une deuxième aide - une subvention supplémentaire de 50 000 $ qui sera accordée à l'une des associations de hockey sélectionnées pour La passe à la relève Kruger de 2022 qui démontrera le mieux comment elle utilisera cette subvention pour plus de diversité, d'équité et d'inclusion dans sa communauté.

" Le hockey est un sport qui unit notre grande nation. Chez Produits Kruger, nous croyons que chaque assistance compte, surtout lorsqu'il s'agit d'aider les enfants canadiens à jouir d'une chance égale d'atteindre leurs objectifs au hockey", déclare Susan Irving.

À propos de Produits Kruger

KPLP est le premier fabricant canadien de produits de papier tissu de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® et Scotties®'. Produits Kruger compte environ 2 800 employés et a été nommé compagnies les mieux gérées au Canada en 2021. La société exploite neuf sites de production certifiés FSC® COC (FSC C-104904) en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site www.krugerproducts.ca.

