Au cœur du salon TCS2026, un programme à l'échelle de la ville transforme Tokyo en plateforme créative. Des installations de mode, de design, d'art et d'artisanat se déploieront dans neuf quartiers de la ville, ayant chacun son histoire, sa culture et son identité propres. Les visiteurs sont invités à se promener entre les quartiers, à découvrir la créativité dans le cadre de la vie urbaine quotidienne et à faire l'expérience des diverses expressions de Tokyo à travers le mouvement et l'exploration.

La Semaine de la mode rétro de Tokyo

Un nouveau programme officiel, la Semaine de la mode rétro de Tokyo, se déroulera du 13 au 15 mars 2026 au Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza.

Une centaine de vendeurs participeront à un marché rétro présentant divers articles, ainsi qu'à un défilé de mode qui entend réinterpréter les histoires, les contextes et le savoir-faire associés aux pièces culte. Le programme met en évidence la façon dont la culture rétro continue d'évoluer et de s'intégrer aux styles futurs.

Une exposition phare : « Sur les traces de Tokyo »

L'exposition vedette Sur les traces de Tokyo explore la manière dont Tokyo façonne l'expression créative. La ville ne sert pas simplement de toile de fond, elle laisse des traces à travers les rencontres, les paysages et les couches culturelles.

L'édition inaugurale mettra en lumière NOMARHYTHM TEXTILE, une marque japonaise de textile mondialement reconnue, en examinant comment l'influence de Tokyo est tissée dans son processus créatif. L'exposition se tiendra du 13 au 15 mars 2026 à Shinjuku Sumitomo Building Triangle Plaza.

Une collaboration avec les prix Mainichi de la mode

Dans la continuité de l'année précédente, le salon TCS2026 collaborera avec les prix Mainichi, les prix de mode parmi les plus réputés du Japon, fondés en 1983. Ce partenariat permet au Salon de la création de Tokyo de renforcer son rayonnement international en mettant en valeur la culture de la mode japonaise dans une perspective à la fois historique et contemporaine.

À propos du logo du salon TCS2026

Le logo du salon TCS2026 symbolise la capacité de Tokyo à créer en permanence de nouveaux styles en se saisissant des couches culturelles accumulées. Inspiré par les fleurs de cerisier, symbole du printemps et du renouveau, le design reflète l'énergie créative de la ville, qui fait converger des influences diverses et évoluer les expressions du passé vers des formes futures.

Ces programmes du SALON DE LA CRÉATION DE TOKYO 2026 mettent en scène Tokyo comme une archive vivante de la créativité, où se croisent passé, présent et avenir.

