Depuis son lancement en 2020, le SALON DE LA CRÉATION DE TOKYO s'est transformé en une semaine de célébration de la création urbaine caractéristique de Tokyo, réunissant mode, design, art, artisanat et technologie pendant la saison des cerisiers en fleur. En utilisant la ville elle-même comme une scène, le festival a largement suscité la curiosité du public national et international pour accueillir plus de 1,25 million de visiteurs dans sa dernière édition.

Le thème choisi pour 2026 est « FUTURE VINTAGE » (« PASSÉ ET AVENIR »). Le salon TCS2026 explore comment les souvenirs, la culture et les expressions créatives accumulées dans la ville peuvent être réinterprétés par des sensibilités contemporaines et transposés dans l'avenir. Le festival vise à présenter des expressions qui continueront de résonner d'une génération à l'autre, et de Tokyo vers le monde.

Hiroshi Ohnishi, président du salon TCS2026, a commenté :

« Partout dans le monde, les villes valorisent leur culture en réunissant les créateurs et les communautés. Le SALON DE LA CRÉATION DE TOKYO est une initiative qui se sert de Tokyo comme d'une scène pour mettre en valeur la créativité japonaise de classe mondiale. Sous le thème "FUTURE VINTAGE", nous cherchons à relier la richesse culturelle et les souvenirs de la ville à des expressions qui trouveront un écho dans l'avenir. »

Satoshi Sugiyama, directeur général du salon TCS2026, a ajouté :

« Tokyo est une ville où des couches de créativité se sont développées au fil du temps à travers des personnes, des lieux et des influences culturelles diverses. Le SALON DE LA CRÉATION DE TOKYO réinterprète ces couches dans une perspective contemporaine et transforme la ville elle-même en un espace d'expression créative. "FUTURE VINTAGE" reflète notre intention de revisiter les souvenirs associés à Tokyo, de façonner et de transmettre pour l'avenir de nouvelles formes de créativité. »

De plus amples détails sur les différents programmes et expositions seront communiqués au cours des prochaines semaines.

