MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW/ - Pendant la pandémie de Covid-19, plus de 100 Canadiens se sont joint à la Mission Moins 5 de MissionVAV : pour augmenter leur niveau d'activité physique quotidienne; pour faire des choix alimentaires plus sains; pour réduire leur niveau de fatigue et de stress; pour perdre des kilos superflus et pour mieux dormir. La Mission du programme de bien-être offert en ligne, développé par les chercheurs et les professionnels de la santé du Programme complet d'amélioration de la santé de McGill, a pris fin le 29 novembre. Les premiers résultats sont maintenant disponibles et les résultats définitifs seront présentés au cours de réunions sur la recherche médicale en 2021.