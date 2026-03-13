Le programme de productivité manufacturière de Prompt propulse les entreprises québécoises vers 260 millions de dollars de croissance

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - Face aux défis de compétitivité et de pénurie de main-d'œuvre, la transformation numérique s'impose comme un levier incontournable pour les entreprises manufacturières québécoises. Aujourd'hui, Prompt dévoile les résultats exceptionnels de son programme de productivité manufacturière (anciennement SIPEM), démontrant un impact direct et massif sur la croissance économique de la province. Avec un investissement initial de 10 millions de dollars sur trois ans, le programme a généré une hausse spectaculaire du chiffre d'affaires des entreprises participantes atteignant plus de 260 millions de dollars, soit un retour sur investissement de 26 fois la mise initiale.

Un catalyseur d'innovation et de croissance

Soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique, ce programme a permis de mobiliser plus de 5 000 entreprises à travers le Québec. Parmi elles, 178 ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé pour surmonter leurs obstacles technologiques. Le programme se distingue par son approche en deux volets : la réalisation de cahiers des charges technologiques par un réseau de 75 experts indépendants qualifiés, et le financement de projets d'innovation sur mesure.

Les retombées compilées illustrent l'efficacité de cette démarche. Les entreprises soutenues ont enregistré une augmentation de 24 % de leur BAIIA (154 millions de dollars) et une hausse de 12 % de leur productivité. De plus, l'intégration de solutions technologiques, dont l'intelligence artificielle dans plus de la moitié des projets (18 sur 31), a permis de réduire les défauts de production de 15 % et de diminuer l'empreinte environnementale de 4 %.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir les entreprises québécoises innover et surmonter leurs défis technologiques grâce à notre accompagnement. Ces résultats démontrent que l'innovation est un moteur puissant pour générer une croissance économique remarquable et assurer la pérennité de notre industrie manufacturière. » Dominique Saint-Louis, directeur général intérimaire de Prompt

Des retombées humaines et sociétales significatives

Au-delà des gains financiers, le programme a eu un impact positif sur le capital humain des entreprises manufacturières. Dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, les projets soutenus ont contribué à la création de 418 emplois, tout en réduisant les postes vacants de 12 %. La masse salariale a connu une hausse de 5 %, accompagnée d'une augmentation de 7 % du salaire moyen, rendant ainsi le secteur manufacturier plus attractif pour les talents qualifiés.

« Pour assurer la croissance économique du Québec, on doit miser sur l'augmentation de notre productivité. Le succès de ce programme confirme qu'en soutenant la transformation numérique de nos entreprises manufacturières, on fait un choix gagnant pour renforcer notre compétitivité à l'international. » Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

Un accompagnement sur mesure pour des résultats concrets

La force du programme réside dans sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Que ce soit pour l'interopérabilité des systèmes, la captation et la valorisation des données, ou l'amélioration des fonctionnalités existantes, les experts de Prompt s'assurent que les investissements technologiques sont judicieux et rentables. Avec 77 cahiers des charges réalisés et 31 projets d'innovation accordés, le programme a prouvé qu'un accompagnement adéquat permet de dénouer les impasses technologiques et d'accélérer le virage numérique.

Alors que plusieurs projets se poursuivront en 2026, avec des investissements à venir estimés à plus de 19 millions de dollars, Prompt réitère son engagement à être le catalyseur des succès technologiques des PME québécoises.

À propos de Prompt

Prompt est un organisme sans but lucratif mandaté par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour stimuler l'innovation technologique au Québec. En favorisant la recherche collaborative et en offrant un accompagnement personnalisé ainsi que du financement, Prompt aide les entreprises à réduire leurs risques financiers et technologiques, tout en maximisant leur impact sociétal.

SOURCE Prompt

Renseignements : Émilie Delvoye, Directrice des communications, Prompt, [email protected]