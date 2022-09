Le programme de mentorat de l'ACJ jumelle 74 journalistes avec des mentors

TORONTO, le 15 sept. 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) est heureuse d'annoncer les 74 candidats retenus pour la sixième ronde de son programme de mentorat.

Au cours des prochaines semaines, les mentorés travailleront avec des mentors de partout au pays et sur différents supports et plateformes : radio, télévision, engagement du public, photojournalisme, publications numériques et imprimées. Les mentors avaient la possibilité de sélectionner des mentorés pour un mentorat individuel ou de groupe complet de six semaines, ou d'avoir une conversation d'une heure. Cela a permis une flexibilité pour les horaires chargés des mentors et, en fin de compte, pour que davantage de journalistes participent au programme.

« Apprendre de ceux qui vous ont précédé est une tradition séculaire dans l'histoire du journalisme », a déclaré le président de l'ACJ, Brent Jolly. « Le programme de mentorat de l'ACJ est une occasion sans précédent de faire le pont entre les approches et les techniques « anciennes » et « nouvelles » qui aident les mentors et les mentorés à porter un regard critique sur leur métier et à partager leurs passions pour un journalisme de qualité qui influe sur le changement. »

L'ACJ a reçu 100 candidatures pour cette ronde du programme de mentorat. Les candidats retenus proviennent de plusieurs provinces et territoires et varie des étudiants aux journalistes expérimentés.

Le conseil d'administration de l'ACJ remercie sincèrement tous les mentors qui ont rendu ce programme possible.

Les matchs de mentorat de ce tour sont :

Alison Uncles, ancienne rédactrice en chef du magazine Maclean's

Alex Boyd , journaliste pour Toronto Star

, journaliste pour Toronto Star

Richard Warnica , écrivain de longues métrages commerciales pour Toronto Star

, écrivain de longues métrages commerciales pour Toronto Star

Yvonne Lau , journaliste pour FORTUNE

Alyshah Hasham, journaliste pour Toronto Star

Abby Neufeld , écrivaine d'équipe numérique pour CTV News Toronto

, écrivaine d'équipe numérique pour CTV News Toronto

Patrick Penner , journaliste pour Mission Record

, journaliste pour Mission Record

Jessica Nelson , journaliste pour St. Albert Gazette

Angie Seth , présentatrice de nouvelles et journaliste pour CTV News Channel

, présentatrice de nouvelles et journaliste pour CTV News Channel Charlene Hatcher , étudiante en journalisme à Toronto Metropolitan University

, étudiante en journalisme à Metropolitan University

Shaistha Khan , journaliste indépendante

Anna Mehler Paperny , journaliste pour Reuters

, journaliste pour Reuters Bailey Martens , stagiaire/journaliste pour Toronto Star

, stagiaire/journaliste pour Toronto Star

Jacqueline Kaggwa , étudiante en communication et médias à York University

, étudiante en communication et médias à

Nick Taylor , stagiaire de recherche pour le magazine Maisonneuve

, stagiaire de recherche pour le magazine Maisonneuve

Rachel Collier , journaliste pour The Eastern Graphic Weekly

Arif Noorani , directeur de CBC Podcasts

, directeur de CBC Podcasts Wafa El-Rayes , étudiant à Carleton University

, étudiant à

Rukshar Ali, étudiant en master à Carleton University

Charelle Evelyn , rédactrice en chef pour The Hill Times

, rédactrice en chef pour The Hill Times Holly Funk , rédactrice en chef pour The Carillon

, rédactrice en chef pour The Carillon

Mariam Nouser, journaliste d'affectation générale pour Waterloo Region Record



Natasha Baldin , étudiante à Carleton University

Chris Hall , retraité, ancien analyste/journaliste pour CBC

, retraité, ancien analyste/journaliste pour CBC Clara Pasieka , journaliste pour CBC Toronto

, journaliste pour CBC Toronto

Kieran McMurchy , écrivain principal pour CBC News, Power & Politics

Christina Frangou , journaliste indépendante

, journaliste indépendante Ashley Fitzpatrick , journaliste pour Atlantic Business Magazine

, journaliste pour Atlantic Business Magazine

Chloe Williams , journaliste indépendante

, journaliste indépendante

Danielle D'entremont, journaliste d'actualité pour CBC Whitehorse



Negin Nia , journaliste indépendante

, journaliste indépendante

Nur Dogan, journaliste pour New Canadian Media



Tara De Boer , étudiante en master à Toronto Metropolitan University

Craig Wilson , producteur principal de diffusion pour CBS Evening News

, producteur principal de diffusion pour CBS Evening News Alison Stewart , étudiante journaliste récemment diplômé à Seneca College

, étudiante journaliste récemment diplômé à

Scott McLaughlin , étudiant à Humber College

Daniele Hamamdjian , correspondante pour CTV National News

, correspondante pour CTV National News Anastasiya Gordiychuk , étudiante à University of Toronto

Fred Lum , photographe pour The Globe and Mail

, photographe pour The Globe and Mail Joel Rodriguez , photographe/éditeur vidéo indépendant

, photographe/éditeur vidéo indépendant

Tallulah Lebowitz , photographe indépendante

, photographe indépendante

Walter Petrichyn, assistant de musée chez Museum Windsor

Ian Young , chef de bureau de la Colombie-Britannique et du Yukon pour The Canadian Press

, chef de bureau de la Colombie-Britannique et du pour The Canadian Press Elliot Chen , écrivain pour The Wire China

, écrivain pour The Wire China

Murad Hemmadi, journaliste pour The Logic

Jacob Boon , éditeur de bulletin pour The Tyee

, éditeur de bulletin pour The Tyee Jacqueline Ronson , rédactrice en chef pour The Discourse

Jagjeet Sharma , journaliste indépendante

, journaliste indépendante Imam Janmohamed, éditeur d'opinions et de blogs pour The Ubyssey



Tamanna Khan, étudiante en master à Carleton University

Jessica deMello, productrice indépendant et consultante en narration visuelle

Onyie Ekene-Obi, étudiante à SAIT



Oriol Salvador Viella , chef de produit numérique pour CTV News

Jim Rankin , journaliste-photographe pour Toronto Star

, journaliste-photographe pour Toronto Star Adam Toy , journaliste en ligne pour Global News Calgary

, journaliste en ligne pour Global News Calgary

Lana Hall , journaliste indépendante

, journaliste indépendante

Rhythm Sachdeva, journaliste en ligne pour CTV News

Joanna Smith , chef de bureau d' Ottawa pour The Canadian Press

, chef de bureau d' pour The Canadian Press Lu Xu , journaliste indépendante

, journaliste indépendante

Rianna Lim , journaliste pour Investigative Journalism Foundation

, journaliste pour Investigative Journalism Foundation

Zachary Fortier , rédacteur de nouvelles pour The Link

Kathleen Martens , journaliste en ligne principal pour APTNNews.ca

, journaliste en ligne principal pour APTNNews.ca Adamo Marinelli , étudiant en journalisme à Carleton University

Kim Bolan , journaliste pour Vancouver Sun

, journaliste pour Sun Alexandria Antrobus , étudiante à Langara College

, étudiante à

Dylan Short , journaliste multimédia pour Postmedia Calgary

, journaliste multimédia pour Postmedia Calgary

Kimiya Shokoohi , journaliste indépendante multimédia

Malcolm Johnston , rédacteur en chef pour le magazine Toronto Life

, rédacteur en chef pour le magazine Toronto Life Elena De Luigi , journaliste d'investigation pour Investigative Journalism Foundation

, journaliste d'investigation pour Investigative Journalism Foundation

Sakeina Syed , étudiante à York University

Nathan Griffiths , journaliste de données et de graphiques pour Vancouver Sun/Province

, journaliste de données et de graphiques pour Sun/Province Suzie Genest , rédactrice en chef et journaliste pour Monquartier

Rachel Ward , journaliste d'investigation pour CBC's Fifth Estate

, journaliste d'investigation pour CBC's Fifth Estate Akhila Menon , boursier JHR à The Tyee

, boursier JHR à The Tyee

Nipun Tiwari, journaliste pour CBC



Rose Solovitch , écrivaine pour Spheres of Influence

, écrivaine pour Spheres of Influence

Spencer Hall, journaliste d'investigation pour energeticcity.ca

Roberto Rocha , journaliste numérique pour Investigative Journalism Foundation

, journaliste numérique pour Investigative Journalism Foundation Navaneeth Mohan , développeuse web à University of Western Ontario

, développeuse web à

Nicholas Frew , rédacteur/journaliste pour CBC Edmonton

Simran Singh , rédactrice en chef pour Burnaby Beacon

, rédactrice en chef pour Burnaby Beacon Anna Burns , étudiante à SAIT

, étudiante à SAIT

Maureen Strickland , journaliste indépendante et relectrice pour Manitoulin Expositor

, journaliste indépendante et relectrice pour Manitoulin Expositor

Shirley Li , journaliste indépendante

Stacy Lee Kong , écrivaine, éditrice et fondatrice de Friday Things

, écrivaine, éditrice et fondatrice de Friday Things Charmaine Noronha , journaliste indépendante

, journaliste indépendante

Rebecca Clarkson , productrice associé pour CTV Vancouver

Tori Marlan , journaliste d'investigation pour Capital Daily

, journaliste d'investigation pour Capital Daily Emma Arkell , journaliste indépendante multimédia

, journaliste indépendante multimédia

Geena Mortfield , associé de recherche pour Climate Disaster Project

, associé de recherche pour Climate Disaster Project

Gabrielle Plonka , rédactrice pour Yukon News

, rédactrice pour Yukon News

Joseph Coppolino , journaliste pour Édition André Paquette

Tracey Lindeman , journaliste indépendante

, journaliste indépendante Abigail Popple , rédactrice de nouvelles et journaliste pour The McGill Daily

, rédactrice de nouvelles et journaliste pour The McGill Daily

Elif Kayali , écrivain principal pour The Ubyssey

, écrivain principal pour The Ubyssey

Kharoll-Ann Souffrant, journaliste indépendante



Majeed Malhas , journaliste indépendante

, journaliste indépendante

Renaud Chicoine-McKenzie , journaliste pour Radio-Canada

Willow Fiddler , journaliste nationale pour The Globe and Mail

, journaliste nationale pour The Globe and Mail Danielle Paradis , correspondante de l'ouest pour APTN

, correspondante de l'ouest pour APTN

Lindsay Campbell , journaliste pour iPolitics

, journaliste pour iPolitics

Matteo Cimellaro , journaliste des communautés autochtones d' Ottawa pour Canada's National Observer

Les candidats qui n'ont pas été jumelés à ce tour sont fortement encouragés à postuler pour la prochaine session cet automne. Si vous êtes un journaliste intéressé par le mentorat pour la prochaine édition de ce programme, veuillez nous contacter .

L'Association canadienne des journalistes est une organisation professionnelle qui compte 1300 membres à travers le Canada. Les principaux rôles de l'ACJ sont le travail de défense de l'intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres.

