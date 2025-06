Annonce des lauréats 2025 du Prix UE-Canada pour Jeunes Journalistes

OTTAWA, ON, le 25 juin 2025 /CNW/ - La Délégation de l'Union européenne au Canada et l'Association canadienne des journalistes (ACJ) sont ravis d'annoncer les lauréats de l'édition 2025 du Prix UE-Canada pour Jeunes Journalistes.

Les lauréats de 2025 sont:

Aurélie Lachapelle (Montréal, Québec) pour son article Tension en Allemagne à quelques jours du scrutin . Dans son article bien rédigé, Aurélie aborde les élections fédérales dans l'État membre le plus peuplé de l'Union européenne et fait preuve de rigueur journalistique et de talent dans le style de son reportage.





(Montréal, Québec) pour son article . Dans son article bien rédigé, Aurélie aborde les élections fédérales dans l'État membre le plus peuplé de l'Union européenne et fait preuve de rigueur journalistique et de talent dans le style de son reportage. Liam Razzell ( Victoria , Colombie-Britannique) pour son reportage Could Canada join the European Union? A University of Victoria Professor thinks not . Liam aborde un sujet d'actualité dans le contexte géopolitique actuel avec de fortes aptitudes journalistiques et de recherche.





( , Colombie-Britannique) pour son reportage . Liam aborde un sujet d'actualité dans le contexte géopolitique actuel avec de fortes aptitudes journalistiques et de recherche. Maia Tustonic ( Ottawa, Ontario ) pour son article 'Like-minded partner:' EU leaders congratulate Carney, call for closer ties. Maia rédige un article de réaction offrant un large éventail de points de vue, témoignant d'une objectivité journalistique et d'une bonne connaissance de la structure institutionnelle de l'UE et des priorités de l'UE et du Canada .

Les membres du jury:

Hugo Rodrigues , représentant de l'ACJ et rédacteur-en-chef de Cornwall Standard Freeholder





, représentant de l'ACJ et rédacteur-en-chef de Cornwall Standard Freeholder Leslie MacKinnon , journaliste





, journaliste Manon Cornellier , journaliste et chroniqueuse





, journaliste et chroniqueuse Patrick Leblond , professeur, École supérieure d'affaires publiques et internationales, Université d' Ottawa





, professeur, École supérieure d'affaires publiques et internationales, Université d' Diodora Bucur , attachée de presse, Délégation de l'Union européenne au Canada

Les trois lauréats participeront à un voyage d'étude d'une semaine auprès des institutions de l'Union européenne à Bruxelles. Le voyage d'étude aura lieu en novembre 2025.

La Délégation de l'Union européenne au Canada et l'ACJ sont ravis de s'associer à cette initiative journalistique qui vise à aider les jeunes Canadiens à atteindre leurs objectifs de carrière et à tisser des amitiés durables avec des Européens. Les frais du voyage d'étude sont pris en charge par la Délégation de l'Union européenne au Canada. Les lauréates bénéficient également d'une adhésion d'un an à l'Association canadienne des journalistes ou d'un renouvellement d'adhésion d'un an.

Nous tenons à remercier tous celles et ceux qui ont exprimé un intérêt et ont participé au concours et nous les encourageons à se porter à nouveau candidat.e.s l'année prochaine. L'édition 2026 sera lancée en mars 2026.

