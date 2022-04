Question d'Internet ABC offre aux apprenants adultes la possibilité de rester informés et connectés grâce à Internet

TORONTO, le 12 avril 2022 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada a le plaisir d'annoncer que son programme Question d'Internet ABC, soutenu par l'Association des banquiers canadiens, s'enrichit afin d'offrir de nouvelles ressources. Le programme propose une formation de base en matière de littératie numérique aux aînés canadiens qui ne sont pas à l'aise avec l'Internet et aux apprenants adultes qui ont besoin de soutien pour renforcer leurs compétences numériques.

Le dernier cahier d'activités du programme Question d'Internet ABC a été publié en novembre 2020, soit en pleine pandémie, laquelle a mise en lumière l'importance vitale de l'Internet dans notre mode de vie moderne. À mesure que la pandémie se prolongeait, il est devenu évident que de solides compétences en littératie numérique étaient nécessaires pour accomplir certaines tâches, comme remplir une demande d'aide sociale, prendre un rendez-vous pour un vaccin, se tenir au courant des questions d'actualité ou rester en contact avec ses amis et sa famille.

Environ 30 % des aînés canadiens n'utilisent pas l'Internet. C'est pourquoi Question d'Internet ABC vise à leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour vivre à l'ère du numérique.

« C'est un programme qui a soutenu les apprenants adultes durant un moment particulièrement important, et nous sommes heureux de pouvoir élargir son contenu en offrant encore plus de ressources alors que nous sortons à peine de cette pandémie mondiale, a déclaré Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Grâce à l'Association des banquiers canadiens, un plus grand nombre d'aînés et d'adultes apprenants en littératie pourront continuer à renforcer leurs compétences en littératie numérique et à utiliser en toute sécurité tout ce qu'Internet a à leur offrir. »

La version enrichie de Question d'Internet ABC comprendra un cahier d'activités supplémentaire portant sur la manière dont les utilisateurs peuvent utiliser des outils tels que Google pour effectuer des recherches en ligne en toute sécurité, et sur la manière de se protéger des fausses nouvelles, un sujet particulièrement d'actualité lors de la pandémie de COVID-19. Selon Statistique Canada, 96 % des Canadiens qui ont utilisé Internet pour obtenir des informations sur la COVID-19 ont déclaré avoir vu du contenu qu'ils jugeaient faux ou trompeur.

En remplissant le cahier d'activités de Question d'Internet ABC, les apprenants acquièrent les compétences leur permettant de déterminer s'ils peuvent se fier à ce qu'ils lisent dans un article ou sur un site Web, ainsi que les connaissances nécessaires pour trouver des informations auprès de sources fiables.

Ce cahier d'activités s'ajoute à une série d'outils et de ressources téléchargeables gratuitement (disponibles sur le site questiondinternetabc.ca), notamment des ressources sur la façon d'utiliser Google Maps, de créer des mots de passe forts et d'identifier les sites Web sécurisés.

« L'Association des banquiers canadiens est fière de pouvoir encore une fois commanditer Question d'Internet ABC et soutenir ainsi la croissance de ce programme national gratuit de littératie numérique, affirme M. Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Les aînés peuvent trouver difficile l'usage des nouvelles technologies. Cet important programme leur donne les moyens de rester connectés, informés et en sécurité dans notre monde de plus en plus interconnecté. »

Pour en apprendre davantage sur Question d'Internet ABC, et pour télécharger des ressources ou commander des cahiers d'activités imprimés, visitez le site questiondinternetabc.ca.

