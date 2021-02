Brise-glace polaire du Canada : le navire amiral du Centre national des brise-glaces

LÉVIS, QC, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Davie, le plus important constructeur naval canadien de navires polaires et de navires capables de naviguer dans les glaces, a présenté aujourd'hui GE comme partenaire stratégique de son programme de brise-glace polaire, le navire amiral du Centre national de brise-glaces (CNB) du Canada.

Inauguré en août 2020, le CNB est un centre d'excellence pour les technologies polaires et l'expertise arctique. Il concrétise le rôle de Davie en tant que partenaire en matière de brise-glaces canadiens et constructeur de la nouvelle flotte de brise-glaces, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Ceci permettra de créer des milliers d'emplois bien rémunérés, un pôle maritime dynamique de classe mondiale au Québec et de stimuler les exportations de l'innovation canadienne.

Les brise-glaces polaires actuellement en service au Canada sont très âgés. Le NGCC Louis S. St-Laurent est entré dans sa sixième décennie et le NGCC Terry Fox approche rapidement ses 40 ans de service. Une nouvelle classe de navires polaires permettra au Canada de maintenir une présence continue dans l'Arctique, profitant ainsi à tous les Canadiens, y compris les communautés du Nord, tout en permettant le commerce dans les eaux couvertes de glace, en soutenant la souveraineté de l'Arctique et en protégeant l'environnement polaire.

La division Power Conversion de GE propose une gamme complète de systèmes de propulsion et d'alimentation électrique intégrés de haute qualité, dont ses unités de propulsion à capsule SEAJETTM. La gamme SEAJETTM de classe glace, une technologie développée conjointement avec AETC Sapphire, est disponible en classe polaire, avec une puissance de 7,5 MW à 15 MW. Dans le système SEAJETTM, le moteur électrique est logé dans une capsule montée sur la coque et directement reliée à l'hélice, dégageant ainsi un espace de chargement et de fonctionnement dans le navire. La manœuvrabilité et l'efficacité sont grandement améliorées, et la consommation totale de carburant et les émissions de gaz d'échappement sont réduites. Facilement adaptables à différents types de navires, grâce à une installation simplifiée, les capsules SEAJETTM peuvent améliorer le rendement d'un grand nombre de navires commerciaux, de navires de haute mer et de brise-glaces.

Davie est parfaitement capable et prêt à commencer à travailler sur le brise-glace polaire dès aujourd'hui. Davie est le seul méga chantier du Canada possédant 50 % de la capacité de production totale au pays, capable de construire simultanément jusqu'à huit grands navires complexes. Le brise-glace polaire de 150 mètres sera facilement accueilli chez Davie dans sa cale sèche Champlain de 351 mètres. Un calendrier de construction intégré garantirait que la construction de ce navire viendrait compléter d'autres programmes de Davie, tels que les six brise-glaces de programme (PIB) prévus dans le cadre de la SNCN. Ce projet favoriserait en fait une courbe d'apprentissage rapide et des économies d'échelle, ce qui bénéficierait considérablement aux deux programmes en atténuant les risques liés aux coûts, au calendrier et au rendement.

En outre, une analyse récente menée pour Davie par Deloitte, s'appuyant sur les chiffres d'ISDE et de Statistiques Canada, a conclu que la construction de brise-glaces polaires chez Davie générera jusqu'à 2 500 emplois bien rémunérés, fera appel à plus de 1 300 fournisseurs (dont plus de 900 au Québec) et contribuera jusqu'à 2,5 milliards de dollars à l'économie canadienne.

D'ailleurs, GE se joint à Vard et Serco en tant que partenaire du programme de brise-glace polaire de Davie. Le chantier prévoit d'annoncer prochainement des partenaires dans le domaine de l'acier, des systèmes essentiels et d'autres services.

James Davies, Président & Chef de la direction, Chantier Davie Canada inc

« Nous souhaitons la bienvenue à GE dans notre programme de brise-glace polaire. Ses systèmes de propulsion de pointe, combinés à des décennies d'expérience en matière de brise-glace et de compétences en matière de systèmes électriques et d'alimentation, sont inégalés. Son intégration consolide aussi grandement le Centre national de brise-glaces du Canada. Ensemble, nous saurons mener à bien le programme de brise-glace polaire afin de stimuler l'économie post-pandémique et de protéger les intérêts du Canada dans l'Arctique à long terme. »

Philippe Piron, Président & Chef de la direction GE Power Conversion

« GE est prête à entamer le travail avec Chantier Davie pour livrer la nouvelle génération de navires canadiens de classe polaire. Les compétences de GE et de Davie sont complémentaires. GE sera en mesure de fournir les systèmes et les équipements fiables qui sont essentiels pour les puissants navires de classe polaire que Davie construira pour le Canada. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de renforcer le Centre national des brise-glaces du Canada sous la direction de Davie, et nous sommes heureux de collaborer largement avec l'industrie maritime canadienne. »

