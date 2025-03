Plus de 150 bars et établissements nocturnes canadiens ont formé leur personnel à identifier et à prévenir la violence sexuelle.

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Dans une avancée significative pour la sécurité dans le milieu de la vie nocturne, plus de 150 bars et établissements nocturnes à travers sept provinces et un territoire du Canada ont adhéré au programme Commande un Angelot du Collectif social. Fondé en 2020, cet organisme à but non lucratif basé à Montréal s'est donné pour mission de lutter contre la violence sexuelle dans les bars et les espaces festifs. Son programme phare axé sur la prévention, Commande un Angelot, dote le personnel des compétences nécessaires pour reconnaître les situations de violence sexuelle et y réagir afin de les empêcher, transformant ainsi le personnel en Témoins actifs.

La violence sexuelle touche près de 4,7 millions de femmes au Canada dès l'âge de 15 ans1, et les taux sont plus élevés chez les groupes marginalisés tels que les femmes autochtones, les membres de la communauté LGBTQIA2S+ et les personnes en situation de handicap. Il est donc essentiel de mettre en place des mesures de prévention proactives et standardisées, en particulier dans les lieux festifs et les bars, où les individus peuvent être plus vulnérables en raison entre autres de la consommation accrue d'alcool et de l'achalandage élevé. Le programme Commande un Angelot fournit un cadre clair et concret visant à protéger la clientèle à l'aide d'une formation approfondie du personnel et d'une signalisation visible.

Depuis 2022, grâce à une subvention accordée par Femmes et Égalité des genres Canada, le programme a connu un essor considérable en dehors du Québec. Aujourd'hui, plus de 150 établissements à travers l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et le Nunavut sont accrédités. Tout récemment, plus de 40 bars appartenant à de nouvelles régions ont rejoint l'initiative, ce qui témoigne de la demande croissante en faveur de programmes efficaces de prévention de la violence sexuelle dans le secteur de la vie nocturne.

« Commande un Angelot est bien plus qu'un simple programme - c'est un mouvement vers des espaces plus sécuritaires. Pour faire diminuer les taux élevés de violence sexuelle au pays, nous avons besoin d'une action collective, affirme Gisèle Pouhe Njall, directrice générale du Collectif social. Nous commençons à constater un changement culturel. Les bars reconnaissent leur responsabilité de protéger leur clientèle, mais il y a encore du travail à faire. Notre objectif consiste à faire de l'approche Témoin actif une norme d'industrie à travers le Canada. »

L'approche Témoin actif figure au cœur de la stratégie de prévention du programme Commande un Angelot. Cette démarche permet de former le personnel à reconnaître les signes de violence sexuelle et à intervenir en amont. Grâce à une formation interactive et à des scénarios de jeux de rôle, le personnel apprend à discerner les situations potentiellement dangereuses pour les clients, à comprendre l'impact de l'alcool sur le consentement et à se familiariser avec les ressources locales disponibles pour ceux et celles qui cherchent de l'aide.

Les établissements participants (qui sont répertoriés sur une carte interactive) arborent des panneaux - une affiche dans les toilettes, un autocollant sur la porte - informant la clientèle que celle-ci peut commander un Angelot pour demander discrètement de l'aide si elle ne se sent pas en sécurité.

Les retombées du programme se font déjà sentir. Les établissements font état d'une vigilance accrue de la part du personnel, d'interventions plus proactives en cas de comportement inapproprié et de réactions positives de la part des clients, qui sont rassurés de savoir qu'ils ont accès à de l'aide en cas de besoin.

« Depuis la mise en œuvre du programme Angelot en 2024, nous avons constaté son importance sur le plan de la formation du personnel et de la sensibilisation à la prévalence du harcèlement sexuel, aussi subtil soit-il, explique Angel Demeester de la brasserie Propeller Brewing à Halifax qui a récemment obtenu son accréditation. Les employés sont plus vigilants et axés sur la prévention, et ils sont en mesure de réagir avec empathie à des scénarios potentiellement traumatisants. Cela a été une manière simple mais puissante de veiller à ce que notre clientèle se sente protégée, en sécurité et respectée. »

Le Collectif social souhaite continuer à étendre la portée du programme Commande un Angelot à tous les coins du pays, dans le but ultime de créer une norme universelle pour l'approche Témoin actif dans l'industrie de la vie nocturne. En faisant de cette approche une pratique exemplaire reconnue et adoptée, le programme espère réduire l'incidence de la violence sexuelle au Canada, en veillant à ce que tout un chacun puisse profiter de sa soirée sans craindre de subir de préjudice ou de harcèlement.

Pour en apprendre davantage sur le programme Commande un Angelot ou pour vous impliquer, visitez lecollectifsocial.ca/angelot.

À propos du Collectif social

Le Collectif social est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de déployer et de soutenir la réalisation d'initiatives de nature sociale et communautaire qui répondent aux besoins des jeunes de 18 à 35 ans. Le Collectif offre une formation gratuite au personnel des bars dans le cadre du programme Commande un Angelot visant à leur permettre d'intervenir en tant que Témoins actifs qui reconnaissent la violence sexuelle et y réagissent de manière proactive. Son objectif consiste à prévenir la violence sexuelle et à rendre la vie nocturne plus sécuritaire d'un bout à l'autre du pays.

Les établissements canadiens intéressés à rejoindre le réseau de bars plus sécuritaires du Collectif social sont invités à s'adresser à : [email protected]

Les médias souhaitant obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

[email protected]

________________________________________ 1 Gouvernement du Canada, Document infographique : Violence sexuelle. Consulté le 25 mars https://www.canada.ca/fr/femmes-egalite-genres/campagnes/violence-fondee-sexe-ce-nest-pas-juste/infographique-comme-ca-violence-sexuelle.html

SOURCE Le Collectif social