Le programme COREX de la FCCQ et Affaires mondiales Canada s'allient pour faciliter le développement des entreprises québécoises sur les marchés de l'Indo-Pacifique

MONTRÉAL, le 13 août 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer un partenariat stratégique avec Affaires mondiales Canada pour explorer les marchés dynamiques de l'Indo-Pacifique. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et vise à sensibiliser les entreprises québécoises, soutenir leur expansion et promouvoir les opportunités d'affaires dans cette région.

L'Indo-Pacifique : un axe essentiel pour la croissance économique

La région indo-pacifique est reconnue comme le moteur économique mondial.

Comprenant 40 pays et économies, elle représente 65 % de la population mondiale et devrait générer 50 % du PIB mondial d'ici 2040.

En tant que pays du Pacifique, il est crucial pour le Canada de s'intégrer dans cette région stratégique pour assurer la prospérité des Canadiens.

Le Canada est lié par l'accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) avec 10 pays de la région, représentant un bloc commercial de 500 millions de consommateurs et 13,5 % du PIB mondial. Cette entente offre des opportunités exceptionnelles pour les entreprises québécoises cherchant à se positionner sur les marchés en pleine croissance de l'Indo-Pacifique.

Lancement d'une série de webinaires sur l'Indo-Pacifique

Dans le cadre de ce partenariat, le Programme COREX de la FCCQ lance une édition spéciale « À la découverte des marchés de l'Indo-Pacifique » de sa série Les rencontres virtuelles 3.60 COREX. Ces quatre webinaires, prévus tout au long de la saison 2024-2025, mettront en lumière les opportunités d'affaires dans des territoires clés visités par les Missions commerciales d'Équipe Canada (MCEC).

Indonésie : 17 septembre 2024

Corée du Sud : Novembre 2024

Philippines : 23 janvier 2025

: 23 janvier 2025 Vietnam : 12 février 2025

Annonce des Missions commerciales d'Équipe Canada dans la région indo-pacifique

Les missions d'Équipe Canada, dirigées par la ministre dans la région indopacifique, jouent un rôle clé dans cette initiative. Elles se concentrent sur les secteurs d'innovation où le Canada possède un avantage concurrentiel, aidant les exportateurs et les innovateurs à se positionner sur les marchés régionaux. Les MCEC visent à ouvrir des portes aux entreprises canadiennes de toutes tailles, y compris les PME dirigées par des groupes traditionnellement sous-représentés dans le commerce. Elles démontrent la volonté du Canada de s'engager durablement dans la région et d'y accroître sa visibilité.

Les entreprises intéressées peuvent obtenir plus d'informations sur le projet et les missions commerciales en consultant la page web sur les missions commerciales d'Équipe Canada.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Affaires mondiales Canada qui vient renforcer notre engagement à soutenir les entreprises québécoises dans leur expansion internationale. Les marchés de l'Indo-Pacifique offrent d'énormes opportunités, et à travers notre série de webinaires Les rencontres virtuelles 3.60 COREX, nous visons à sensibiliser et à préparer nos entrepreneurs à saisir ces occasions. Ensemble, nous allons non seulement accroître les échanges commerciaux et les investissements, mais aussi renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement de nos entreprises ».

Florent Favrel, directeur, Corridors de commerce, Fédération des chambres de commerce du Québec

« Le Service des délégués commerciaux du Canada (SDC) est fier de s'associer à la FCCQ, une partenaire de longue date, pour promouvoir les opportunités de marché qui émergent dans la région indo-pacifique. Cette région est en train de devenir rapidement un centre économique mondial d'importance stratégique, concentrant désormais plus d'un tiers de l'activité économique mondiale. Nous espérons que cette série de webinaires saura susciter et confirmer l'intérêt de votre entreprise pour ces marchés en expansion. Au cours des 2 dernières années, ce ne sont pas moins de 400 entreprises du Québec que mon équipe et le SDC ont accompagnées sur ces marchés. Joignez-vous à nous ! »

Ghislain Robichaud, Directeur régional et Délégué commercial principal, Région du Québec et du Nunavut

À propos du programme COREX

Depuis 2015, le Programme COREX met en œuvre des initiatives structurantes pour les entreprises exportatrices ou en voie de le devenir, en étroite collaboration avec le réseau des chambres de commerce du Québec et de l'étranger, des agents de développement économique ainsi que d'autres organisations qui supportent et accompagnent les entreprises dans leur effort d'internationalisation.



À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos du Service des délégués commerciaux du Canada

Le Service des délégués commerciaux (SDC) du Canada aide les entreprises et les organisations canadiennes de toute taille à prendre de l'expansion et à mener des activités à l'échelle internationale.

Notre réseau de délégués commerciaux présents dans plus de 160 villes dans le monde peut vous aider à trouver des contacts de confiance et des programmes de financement et de soutien et vous fournir des renseignements essentiels pour vous aider à saisir les occasions à l'échelle internationale et à réussir sur les marchés étrangers.

Service des délégués commerciaux

