Le programme Conduite d'engins de chantier offert à des élèves innus à Unamen Shipu

Québec soutient la formation de la main-d'œuvre nécessaire au prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord

BASSE-CÔTE-NORD, QC, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Dès l'automne, le programme d'études professionnelles Conduite d'engins de chantier sera offert à Unamen Shipu (La Romaine) par le Centre de services scolaire des Trois-Lacs, en partenariat avec le Centre régional d'éducation pour adultes (CRÉA) Uashat mak Mani-Utenam Ce projet, qui répond à des besoins de main-d'œuvre dans le cadre des travaux de prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord, permettra à 24 élèves innus d'Unamen Shipu et de Pakua Shipi de suivre cette formation au sein de la communauté au cours de l'année scolaire 2021-2022.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, et le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, ont annoncé aujourd'hui la réalisation de ce projet, en présence du chef d'Unamen Shipu, M. Bryan Mark ainsi que du chef de Pakua Shipi, M. Guy Mestenapeo.

Cette initiative bénéficiera du soutien de l'enveloppe d'opportunité créée dans le cadre du Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) et gérée par la Société du Plan Nord. Cet outil financier de 36 millions de dollars a été instauré afin de répondre adéquatement aux besoins qui émergent au nord du 49e parallèle pendant la période de réalisation du PAN 20-23.

La Société du Plan Nord, le ministère de l'Éducation, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs et Services Québec ainsi que les communautés d'Unamen Shipu et de Pakua Shipi participent à la réalisation du projet de formation.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative prometteuse portée par les acteurs du milieu. Ce projet, qui répond aux objectifs de notre Plan d'action nordique, permettra d'abord de faciliter l'accès au territoire nordique en répondant au besoin de main-d'œuvre pour le prolongement de la route 138. Cette formation offerte aux communautés autochtones de la Basse-Côte-Nord contribuera également au renforcement du tissu économique, une priorité évoquée par les représentants du territoire nordique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les priorités exprimées par les communautés innues de la Basse-Côte-Nord ont été entendues. Des apprenants innus pourront se spécialiser en conduite d'engins de chantier sans devoir délocaliser leur famille. Le projet aura des retombées positives pour les communautés d'Unamen Shipu et de Pakua Shipi en favorisant notamment la création d'emplois, la persévérance scolaire, le rehaussement des compétences et ce tout en favorisant la collaboration entre les deux communautés. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Je me réjouis de la participation du ministère de l'Éducation à ce projet. Grâce à cette collaboration, des élèves autochtones en provenance des communautés d'Unamen Shipu et de Pakua Shipi auront accès à une formation professionnelle à proximité. Cette façon de faire favorisera leur réussite éducative et leur permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire. C'est une excellente nouvelle! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Le marché du travail vit d'importantes transformations et c'est pourquoi nous devons être en mesure de nous y adapter. L'annonce de ce projet de formation illustre bien la volonté du gouvernement de favoriser l'adéquation entre les besoins des entreprises et ceux des communautés autochtones de la Basse-Côte-Nord inscrits au programme, notamment en vue de pallier les importants besoins de main-d'œuvre que connaît la région. Dans le contexte actuel, il s'agit certainement d'une solution gagnante pour une économie durable et prospère pour tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La communauté d'Unamen Shipu mise sur sa plus grande force pour son développement : la jeunesse. Avec ce programme de formation sur place, sur lequel nous travaillons depuis déjà quelques années, l'apprentissage se fera chez nous, évitant aux jeunes d'avoir à s'isoler à l'extérieur pour apprendre un métier. C'est de cette manière, en accompagnant nos jeunes, que nous pourrons véritablement tirer profit du développement économique de notre région. »

Bryan Mark, Chef, Unamen Shipu

Faits saillants :

Le PAN 20-23 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49e parallèle.





parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec. La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Consultez la version intégrale du Plan d'action nordique 2020-2023 sur le site Web de la Société du Plan Nord : plannord.gouv.qc.ca.

