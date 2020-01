Le programme Bourses techno Best Buy pour les écoles accorde plus de 110 000 $ à des établissements secondaires partout au pays. 2 écoles du Québec font partie des lauréates.

15 écoles recevront des bourses pour acheter de nouveaux ordinateurs et appareils numériques afin d'inspirer et de motiver les élèves, ainsi que de leur permettre de développer de nouvelles habiletés.

Points saillants de l'annonce :

Parmi plus de 260 établissements participants, 15 écoles secondaires, dont deux du Québec, ont reçu chacune une bourse en argent pouvant atteindre 10 000 $ de Best Buy Canada.

Les établissements utiliseront les bourses pour intégrer la technologie en classe, permettre aux étudiants de faire une différence au sein de leur communauté et acquérir les compétences nécessaires pour les études postsecondaires.

BURNABY, BC, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Best Buy Canada est fière de commencer l'année 2020 en soutenant les objectifs technologiques de 15 écoles secondaires du pays. Un total de 117 877 $ sera versé aux écoles dans le cadre du programme de Bourses techno pour les écoles de Best Buy Canada. Grâce à ces bourses, les élèves auront accès aux dernières technologies pour les aider à suivre leurs passions, apprendre de nouvelles compétences et se préparer pour les études postsecondaires.

« Nous sommes chanceux d'avoir autant d'élèves motivés qui veulent utiliser la technologie pour améliorer leur vie », explique Karen Arsenault, directrice de l'investissement dans la collectivité de Best Buy Canada. « Avec les dernières technologies entre les mains, les élèves pourront travailler sur de nouveaux projets et établir des objectifs qui les passionnent. Grâce à leur travail acharné et à l'aide de leurs professeurs, ils pourront construire des bases solides en technologie qui les prépareront pour leur avenir. »

Voici les 15 écoles qui ont reçu une Bourse techno Best Buy :

Bourses générales :

École Antoine de Saint Exupéry - Montréal, Québec

Gudangaay Tlaats'gaa Naay Secondary School - Masset , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Guildford Park Secondary - Surrey , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Learning Alternatives - Nanaimo , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Queen Elizabeth High School - Foxtrap , Terre-Neuve-et- Labrador

- , Terre-Neuve-et- Saskatchewan Alternate Format Materials Library - Saskatoon, Saskatchewan .

. Winston Churchill High School - Lethbridge, Alberta

Bourses STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Maths) :

École Secondaire Massey-Vanier - Cowansville , Québec

- , Québec Buffalo Trail Public Schools - Wainwright, Alberta

Dennis Franklin Cromarty High School - Thunder Bay, Ontario

- École F.H. Collins Secondary School - Whitehorse , Yukon

, École Paul Kane High School - St. Albert, Alberta

- Grand Forks Secondary - Grand Forks , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Riverdale Collegiate Institute - Toronto, Ontario

Ste. Anne Collegiate - Ste. Anne, Manitoba

Le programme de bourses techno Best Buy pour les écoles offre du soutien de deux manières :

Les Bourses techno générales sont destinées à améliorer ou à intégrer la technologie dans les classes pour favoriser l'apprentissage des élèves. Elles peuvent servir à se procurer de la technologie pour une bibliothèque, pour les classes d'élèves présentant des besoins particuliers et pour des programmes d'alphabétisation.

sont destinées à améliorer ou à intégrer la technologie dans les classes pour favoriser l'apprentissage des élèves. Elles peuvent servir à se procurer de la technologie pour une bibliothèque, pour les classes d'élèves présentant des besoins particuliers et pour des programmes d'alphabétisation. Les Bourses techno STIM sont destinées aux programmes axés sur la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, ce qui inclut les clubs de robotique, les programmes de mathématiques, ainsi que les cours de programmation et de multimédia numérique.

Chacune des 15 écoles recevra sa bourse au cours des prochaines semaines. Les membres de l'équipe du magasin Best Buy de leur communauté présenteront la bourse à leur école respective et informeront les élèves de l'impact de la technologie dans leur future carrière.

En s'investissant dans la collectivité, Best Buy Canada vise à connecter les jeunes à la technologie pour les inspirer, les motiver et leur permettre de prendre en main leur éducation. Au cours des 12 dernières années, Best Buy a offert plus de 2,1 millions de dollars à 210 écoles canadiennes pour leur permettre de s'équiper en nouvelles technologies. Cela s'ajoute aux dons de bourses d'études postsecondaires et d'aides aux jeunes pour parfaire leurs connaissances technologiques.

En mars, Best Buy offrira aux établissements de niveau primaire la possibilité de demander une bourse techno. Les enseignants souhaitant être informés de la période d'inscription peuvent envoyer un courriel à [email protected].

Pour plus d'information sur les investissements de Best Buy au sein de la collectivité, rendez-vous sur www.BestBuy.ca/Communaute .

À propos de Best Buy

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 170 200 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca , Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Magasins Best Buy Ltée s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour plus de renseignements, visitez BestBuy.ca .

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Thierry Lopez, Directeur marketing et affaires corporatives, Québec, [email protected], 514-905-7713

