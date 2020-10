Le produit radiopharmaceutique Lutathera(MD) est maintenant pris en charge au Québec pour les patients atteints de cancer qui présentent des tumeurs gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP)

Lutath era est le seul ainsi que le premier agent radiopharmaceutique à usage thérapeutique indiqué au Canada pour le traitement des patients atteints de tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP).

Lutathera cible directement les tumeurs en se liant aux récepteurs des cellules cancéreuses.

MISSISSAUGA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Advanced Accelerator Applications Canada Inc. (AAA) est heureuse d'annoncer que les patients admissibles du Québec qui présentent des tumeurs neuroendocriniennes gastro-entéro-intestinales (TNE-GEP) - une forme de cancer potentiellement mortelle affectant les cellules neuroendocriniennes du pancréas et du tractus gastro-intestinal - ont désormais accès à Lutatheramd (lutécium (177lu) oxodotréotide), un tout nouveau type de traitement radiopharmaceutique.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a approuvé le traitement par Lutathera pour le traitement des tumeurs neuroendocrines du tube digestif ou pancréatiques bien différenciées et évolutives, à un stade avancé non résécable ou métastatique et exprimant le récepteur de la somatostatine chez les adultes : dont la maladie a progressé après un échec à un traitement par un analogue de la somatostatine, à moins d'une contre-indication ou d'une intolérance sérieuse; et dont le statut de performance selon l'ECOG est de 0 à 21.

« Les patients qui présentent des TNE-GEP à un stade avancé, qui ne sont pas des candidats à la chirurgie, et dont la maladie continue de progresser ne disposent que de très peu d'options thérapeutiques. Nous sommes très heureux d'être le premier centre au Québec à offrir cette thérapie novatrice et ciblée. », a déclaré le Dr Petr Kavan, oncologue médical à l'Hôpital général juif. « Ce traitement offre une nouvelle option thérapeutique essentielle dans la prise en charge de cas de cancer rares qui peuvent prendre plusieurs années avant d'être diagnostiqués correctement, ce qui retarde la possibilité pour les patients d'accéder à un traitement approprié. »

Lutathera est un produit radiopharmaceutique administré par perfusion à des patients ambulatoires traités en milieu hospitalier. Lutathera cible par radioactivité certaines protéines, appelées récepteurs de la somatostatine, qui sont situées sur la surface extérieure de la tumeur. La radioactivité provoque des dommages et finit par tuer les cellules cancéreuses, tout en ne créant aucun dommage aux cellules normales.

« Nous sommes très heureux que le gouvernement du Québec ait reconnu l'importance thérapeutique de Lutathera. Ce traitement est une percée dans la prise en charge des patients qui présentent des TNE-GEP », a souligné le Dr Norman Laurin, président de l'Association des médecins spécialistes en médecine nucléaire du Québec. « À mesure que d'autres centres de médecine nucléaire du Québec commencent à offrir le traitement par Lutathera, de plus en plus de patients auront la possibilité d'être pris en charge plus près de chez eux. »

Les tumeurs neuroendocriniennes (TNE) sont le résultat d'une croissance anormale (néoplasmes) au niveau des cellules du système neuroendocrinien diffus2. Les TNE se développent généralement très lentement. En effet, de cinq à sept ans peuvent s'écouler avant la confirmation du diagnostic. Par conséquent, les patients font fréquemment l'objet de diagnostics erronés entre-temps, puisque leurs symptômes sont souvent les mêmes que ceux de nombreuses affections plus courantes2. Dans bien des cas, lorsque le diagnostic de TNE est finalement confirmé, la tumeur s'est déjà propagée à d'autres parties du corps et s'est métastasée2. Les TNE sont considérées comme difficiles à traiter, parce qu'il faut tenir compte à la fois de la croissance tumorale et du fonctionnement hormonal2.

« L'homologation par Santé Canada et la disponibilité de Lutathera au Québec sont des jalons importants pour les patients atteints d'une TNE-GEP, puisqu'ils ne disposent que d'un arsenal thérapeutique limité. AAA Canada s'engage à mettre des thérapies radiopharmaceutiques innovantes à la disposition des patients atteints de cancer au Canada », a rappelé Lyndal Walker, présidente et directrice générale d'Advanced Accelerator Applications Canada Inc.

Lutathera a été homologué par Santé Canada en 2019 pour le traitement des patients atteints de tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP) non résécables (inopérables) ou métastatiques, bien différenciées et exprimant des récepteurs de la somatostatine chez les adultes atteints d'une maladie évolutive3. Le Québec se joint à la Nouvelle-Écosse pour donner accès à Lutathera aux patients admissibles qui sont atteints de TNE-GEP.

À propos de Lutatheramd

Lutatheramd (lutécium (177Lu) oxodotréotide) est un peptide analogue de la somatostatine marqué au lutécium (117Lu). Lutathera appartient à une classe de traitements appelée radiothérapie par peptides radiomarqués (PRRT). Lutathera est composé d'une molécule de ciblage qui porte un composant radioactif. L'homologation de Lutathera repose sur les résultats de l'étude pivot de phase III NETTER-1 qui a été publiée en janvier 2017 dans le New England Journal of Medicine4 et sur une étude ouverte à volet unique menée par le centre médical Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas3,5. Veuillez consulter les Renseignements importants sur les mises en garde et précautions et les Renseignements posologiques complets ici .

À propos d'Advanced Accelerator Applications Canada Inc.

Advanced Accelerator Applications Canada Inc., une société radiopharmaceutique innovante détenue par Novartis, met au point, produit et commercialise des traitements par radio-ligand ciblés et des traitements d'imagerie de précision par radio-ligand (appariement du traitement et de la pharmacologie diagnostique en fonction du ciblage moléculaire) en oncologie. AAA est un chef de file reconnu dans le domaine des produits radiopharmaceutiques pour imagerie diagnostique par tomographie par émission de positrons (TEP) et tomographie par émission monophotonique (TEMP), principalement utilisés en oncologie clinique, en cardiologie et en neurologie. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.adacap.com/ .

Lutatheramd est une marque déposée.

Références : 1. Régie de l'assurance maladie du Québec, Liste des médicaments fournis en établissement, 30 septembre 2020 consulté le 30 septembre 2020, à l'adresse https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/media/9031 et

Institut national d'excellence en santé et services sociaux, Extrait d'avis au ministre; Lutathera (tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques) consulté le 30 septembre 2020, à l'adresse https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2019/Lutathera_2019_01.pdf 2. Carcinoid-Neuroendocrine Tumour Society Canada, NET One Page Facts, document consulté le 30 septembre 2020, à l'adresse : https://ed2.b79.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Neuroendocrine-Tumours-One-Pager.pdf

