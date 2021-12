SHANGHAI, 15 décembre 2021 /CNW/ - UnionPay International a annoncé aujourd'hui le lancement de son produit cellulaire comme PDV sur les marchés étrangers. Les petites entreprises peuvent transformer des téléphones intelligents en terminaux PDV à faible coût et sans aucune modification technique, et prendre en charge de multiples types de paiements UnionPay, comme la prise de carte ou de téléphone et le code QR. SPECTRA Technologies, entreprise de technologie financière de Hong Kong, le Groupe AmBank de Malaisie et la société de paiement Soft Space sont devenus le premier groupe d'organisations à offrir ce service à leurs commerçants.

Un certain nombre de rapports d'enquête indiquent que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les paiements sans contact depuis l'éclosion de la COVID-19. UnionPay International, en collaboration avec des partenaires de paiement, s'est efforcé de permettre à plus de 10 millions de marchands à l'extérieur de la Chine continentale de prendre en charge le paiement mobile QuickPass et par code QR d'UnionPay, en minimisant l'utilisation de l'argent comptant et les contacts physiques qui peuvent se produire en personne tout en améliorant l'expérience de paiement. UPI a également lancé la solution PaybyLink, grâce à laquelle les commerçants peuvent accepter des paiements en ligne sans avoir à créer un magasin de commerce électronique, de sorte qu'un plus grand nombre de petites et micro-entreprises à l'extérieur de la Chine continentale profitent de l'adoption des paiements mobiles.

Le cellulaire comme PDV abaissera davantage le seuil d'acceptation pour les commerçants, car ils peuvent simplement télécharger une application désignée sur un téléphone intelligent, effectuer l'inscription et l'examiner en ligne avant l'activation du service. Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire.

Le produit a été chaudement accueilli par les acquéreurs et les commerçants au moment du lancement. Au salon Hong Kong Brands and Products Expo qui a récemment ouvert ses portes, plus de 100 exposants ont essayé de faire des paiements avec le cellulaire comme PDV. Un porte-parole du Groupe AmBank a déclaré que, compte tenu de la grande exploitabilité du produit et de son faible coût, AmBank encouragera davantage de PME à soutenir UnionPay.

En acceptant les services de paiement UnionPay, les commerçants étrangers bénéficieront d'un large éventail de transactions locales et transfrontalières. À l'heure actuelle, les cartes UnionPay ont été émises dans 70 pays et régions du monde, et plus de 160 millions de cartes ont été émises en dehors de la Chine continentale; plus de 100 portefeuilles numériques standard UnionPay ont été déployés dans plus de 20 pays et régions sous différentes formes, comme l'application UnionPay, les produits de paiement mobiles (ou OEM Pay) et les portefeuilles électroniques avec code QR.

SOURCE UnionPay International

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ou Shuting, +86-18201987535, [email protected], www.unionpayintl.com

