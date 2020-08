QUÉBEC, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - Depuis son arrivée en octobre 2018, le gouvernement fait preuve de transparence dans ses actions et dans sa reddition de comptes. Cela se reflète notamment dans le Rapport mensuel des opérations financières, où les résultats sont maintenant présentés sur une base pleinement consolidée, comparable à celle utilisée dans le budget annuel et les comptes publics, et ces résultats sont accompagnés d'explications. Le gouvernement s'assure également de rendre disponible une mise à jour de l'estimation du solde budgétaire annuel lorsqu'il obtient de nouvelles informations pertinentes en cours d'année.

Or, la disponibilité des résultats financiers mensuels est plus tardive cette année en raison des mesures et des efforts exceptionnels mis en œuvre par le gouvernement pour faire face à la pandémie de COVID-19. Par exemple, des reports ont été accordés pour le paiement des acomptes provisionnels par les sociétés ainsi que pour les déclarations et les versements à l'égard des remises de TVQ. De plus, en raison des ressources importantes déployées dans le secteur de la santé, la détermination et l'analyse des résultats des organismes et des établissements de santé sont plus laborieuses qu'à l'habitude. Par conséquent, les données disponibles étant incomplètes, le gouvernement doit ajuster le calendrier mensuel de reddition de comptes.

Ainsi, le prochain Rapport mensuel des opérations financières sera publié le 25 septembre et présentera les résultats des trois premiers mois de 2020-2021, soit avril à juin.

« La publication d'un rapport mensuel des opérations financières tous les mois est une priorité pour notre gouvernement. La situation actuelle rend la production d'un rapport précis et juste au mois d'août impossible. Notre engagement d'offrir aux Québécois et aux Québécoises un gouvernement transparent demeure, et c'est pourquoi nous reviendrons à notre calendrier habituel à partir du 25 septembre. Ce premier rapport mensuel présentera les résultats d'avril à juin. »

Eric Girard, ministre des Finances

