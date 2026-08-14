Le processus de sollicitation de vente et d'investissement de Goodfood obtient l'approbation de la Cour

MONTRÉAL, le 14 août 2026 /CNW/ -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien en matière de solutions de repas en ligne, a annoncé aujourd'hui que la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) (la « Cour ») avait rendu une ordonnance approuvant un processus de sollicitation de vente et d'investissement (le « PSVI ») dans le cadre des procédures de la Société en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »).

Le PSVI sera mené par le conseil d'administration de la Société, de concert avec Raymond Chabot Inc., en sa qualité de contrôleur nommé par la Cour (le « Contrôleur »), conformément aux procédures approuvées par la Cour.

Le PSVI vise à offrir aux parties intéressées la possibilité de présenter des propositions visant l'acquisition de la Société ou de ses activités et/ou de ses actifs, ou un investissement dans ceux-ci, afin de déterminer l'opération qui maximise la valeur au bénéfice de la Société et de ses parties prenantes. À ce stade-ci, aucune opération n'a été retenue ni approuvée.

Deux processus d'appel d'offres distincts sont prévus dans le cadre du PSVI. En ce qui concerne les actifs de la Société autres que les actions qu'elle détient dans 16423132 Canada Inc., la filiale en propriété exclusive de la Société qui détient environ 80 % des actions de Genuine Tea Inc. (l'« Entreprise de GF »), le PSVI prévoit un processus d'appel d'offres en une étape selon lequel les parties intéressées devront soumettre des offres contraignantes au plus tard le 28 septembre 2026. En ce qui concerne les actions que la Société détient dans 16423132 Canada Inc. (les « 164 actions »), le PSVI prévoit un processus d'appel d'offres en deux étapes selon lequel les parties intéressées devront soumettre des lettres d'intention non contraignantes au plus tard le 28 septembre 2026, lesquelles seront suivies d'offres contraignantes au plus tard le 30 octobre 2026. Si une ou plusieurs offres sont retenues au terme de l'un ou l'autre des processus, la Société prévoit demander à la Cour d'approuver l'opération ou les opérations qui en résulteront peu après, de sorte que la clôture ait lieu au plus tard le 6 novembre 2026 pour l'Entreprise de GF et le 7 décembre 2026 pour les 164 actions, sous réserve dans chaque cas des modalités du PSVI et de toute approbation applicable de la Cour.

Toute partie intéressée à participer au PSVI devrait communiquer avec le Contrôleur pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du processus :

Raymond Chabot Inc., en sa qualité de Contrôleur de Goodfood Market Corp. nommé par la Cour

600, rue De La Gauchetière Ouest

Bureau 2000

Montréal (Québec) H3B 4L8

À l'attention de : Gautier Péchadre

Courriel : [email protected]

« L'approbation du PSVI par la Cour représente une étape essentielle de notre restructuration financière », a déclaré Donald Olds, administrateur indépendant principal. « À mesure que le processus se poursuit, nous demeurons concentrés sur l'exploitation de l'entreprise, les services aux clients et la poursuite de la mise en œuvre de notre plan de redressement opérationnel. »

Goodfood continue d'exercer ses activités et de servir des clients partout au Canada. Les clients peuvent continuer de passer des commandes et la Société prévoit continuer d'exécuter les commandes de ses clients dans le cours normal de ses activités tout au long du processus de restructuration.

La Société prévoit également continuer de collaborer avec ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux dans le cours normal de ses activités et reste déterminée à maintenir des relations commerciales solides. En ce qui a trait aux biens et services fournis après la date de dépôt en vertu de la LACC, la Société prévoit continuer de s'acquitter de ses obligations envers les fournisseurs conformément aux ententes commerciales existantes.

Le conseil d'administration et l'équipe de direction de Goodfood demeurent en place, et la direction continue d'être responsable des activités quotidiennes de l'entreprise. Le PSVI fait partie de la restructuration financière de la Société dans son ensemble et ne change en rien la détermination de la direction à se concentrer sur l'exploitation de l'entreprise, les services aux clients et la mise en œuvre du plan de redressement de la Société.

Les documents déposés auprès de la Cour et les autres renseignements relatifs à la procédure intentée sous le régime de la LACC par la Société, y compris l'ordonnance approuvant le PSVI et les procédures liées au PSVI, sont disponibles sur le site Web du Contrôleur à l'adresse https://www.raymondchabot.com/fr/entreprise/dossiers-publics/goodfood.

La Société fournira d'autres mises à jour lorsque des faits nouveaux importants surviendront.

À PROPOS DE GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood relie les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada, y compris entre autres des informations sur nos objectifs et les stratégies que nous mettons en œuvre pour les réaliser, de même que des renseignements quant à nos croyances, nos plans, nos attentes, nos perspectives, nos hypothèses, nos estimations, et nos intentions. On reconnaît les déclarations prospectives à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « prévoir », « croire » ou « poursuivre », ainsi qu'à l'emploi du futur ou du conditionnel, la formulation négative de ces mots et expressions, y compris des références à des hypothèses, bien que ce ne soit pas toutes les déclarations prospectives qui englobent ces mots et expressions. Plus particulièrement, les déclarations concernant la capacité de la Société à poursuivre ses activités en tant qu'entreprise en exploitation, la possibilité que la procédure intentée sous le régime de la LACC détourne l'attention de la direction des activités courantes, la possibilité qu'un financement supplémentaire ou un refinancement, un changement stratégique, une opération ou tout autre résultat découle de la procédure intentée sous le régime de la LACC ou soit réalisé ou mis en œuvre à l'issue de celle-ci, la possibilité que tout financement, refinancement ou toute opération découlant, le cas échéant, de cette procédure permette ultimement de stabiliser la situation financière et le niveau d'endettement de la Société dans l'intérêt de toutes ses parties prenantes ainsi que les déclarations concernant la valeur des titres de la Société. Les déclarations prospectives ont pour but d'aider le lecteur à comprendre la Société, ses activités, son exploitation, ses perspectives et les risques qu'elle court à un moment donné dans le contexte des tendances passées, de la conjoncture actuelle et d'événements futurs possibles; par conséquent, le lecteur est avisé que cette information pourrait ne pas se prêter à d'autres fins.

Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et elles peuvent comporter un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment l'incapacité éventuelle de la Société à poursuivre ses activités en tant qu'entreprise en exploitation, les risques et incertitudes qui sont liés à la procédure intentée sous le régime de la LACC et les facteurs de risque dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour la période de 52 semaines close le 6 septembre 2025 disponible sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Événements et présentations » de notre site Web www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs.Cette liste de risques susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société n'est pas exhaustive. D'autres risques que la Société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge pas importants pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives contenues dans les présentes soient fondées sur des hypothèses que nous considérons comme étant raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas s'y fier indûment puisque les résultats réels peuvent être différents de ces déclarations. Lors de la préparation des déclarations prospectives, certaines hypothèses ont été posées concernant la disponibilité des sources de financement, le rendement de l'entreprise, la conjoncture et la demande des clients ainsi que, dans le cadre de la procédure intentée sous le régime de la LACC, notre capacité à obtenir les ordonnances judiciaires nécessaires pour mener à bien la restructuration.

Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont visées par les mises en garde qui précèdent et rien ne garantit que les résultats ou les événements prévus se réaliseront ou, même s'ils sont essentiellement réalisés, qu'ils auront les conséquences et les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf indication contraire, ou si le contexte ne l'exige autrement, les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date où elles sont faites, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux renseignements, des événements futurs ou autrement, sauf si la loi nous y oblige.

SOURCE Goodfood

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