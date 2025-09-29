HONG KONG, 29 septembre 2025 /CNW/ - La Fondation du Prix Yidan, une organisation philanthropique mondiale, a annoncé les lauréats du Prix Yidan 2025. Les professeurs Uri Wilensky et Mamadou Amadou Ly reçoivent la plus haute distinction au monde en éducation pour leur contribution à la promotion de la pensée computationnelle et à l'élimination des obstacles à l'éducation fondamentale, respectivement. Uri et Mamadou se joindront au Yidan Prize Council of Laureates, une communauté d'esprits brillants dans le domaine de la recherche et de la pratique qui cherche à collaborer, à partager des occasions et à explorer des voies pour créer un monde meilleur grâce à l'éducation.

Mettre en lumière des acteurs du changement pour créer un monde meilleur grâce à l'éducation

Le Comité indépendant des juges du Prix Yidan a sélectionné les deux lauréats parmi les meilleurs chercheurs et praticiens du monde entier. Le Comité souligne l'importance de reconnaître les idées novatrices et évolutives en cette période de désinvestissement dans l'éducation. Les lauréats du prix Yidan 2025 apportent une contribution importante à l'avancement de la littératie scientifique et fondamentale, en aidant les étudiants à participer pleinement à la classe et à s'engager dans la société en tant que citoyens du monde.

« L'éducation libère le potentiel. Elle permet aux individus et aux sociétés d'acquérir les compétences nécessaires pour apprendre continuellement, traverser l'incertitude et s'épanouir dans un monde en évolution. À la croisée des chemins dans le développement mondial, nous renouvelons notre engagement envers l'éducation. Le Prix Yidan est dédié à servir de phare pour éclairer les possibilités et façonner un avenir meilleur grâce à l'éducation », déclare le Dr Charles CHEN Yidan, fondateur du Prix Yidan.

Le Prix Yidan récompense les acteurs du changement dans la recherche et le développement de l'éducation dont le travail est tourné vers l'avenir, innovateur, transformateur et durable. Les professeurs Uri Wilensky et Mamadou Amadou Ly recevront chacun 30 millions HKD (environ 3,8 millions USD), dont la moitié est un fonds de projet non affecté de 15 millions HKD pour renforcer et mettre à l'échelle leurs initiatives en éducation. À ce jour, la Fondation du Prix Yidan a remis un total de 540 millions HKD (environ 69,2 millions USD) pour souligner des réalisations exceptionnelles et mettre à l'échelle des travaux novateurs dans plus de 50 pays.

Comprendre la complexité grâce à l'exploration pratique et à la génération de connaissances

Prix Yidan 2025 en recherche éducative, le professeur Uri Wilensky est le titulaire de la chaire Lorraine H. Morton en sciences de l'apprentissage, en informatique et en systèmes complexes de l'Université Northwestern. Il est reconnu pour son travail novateur en modélisation par agent (ABM), qui favorise la littératie systémique complexe et fait le pont entre les connaissances disciplinaires. Il a développé un outil gratuit et open-source, NetLogo, pour faciliter une compréhension plus approfondie des phénomènes complexes, du changement climatique aux pandémies en passant par l'instabilité économique. Il permet aux utilisateurs d'explorer et de créer des modèles qui illustrent comment les interactions de nombreux « agents » individuels créent des modèles à grande échelle. Le même outil peut être utilisé par les jeunes enfants et les chercheurs, fournissant un langage universel pour aborder des questions complexes dans différents contextes éducatifs et académiques.

Andreas Schleicher, chef du Yidan Prize Education Research Judging Panel, a souligné l'opportunité de mettre en lumière le travail d'Uri. Il a déclaré que « le professeur Uri Wilensky explore comment les représentations computationnelles peuvent recadrer les connaissances dans les domaines scientifiques et sociaux. En dotant les étudiants d'outils leur permettant de comprendre des systèmes non linéaires et complexes, il favorise leur confiance et leur capacité à naviguer dans le monde interconnecté d'aujourd'hui ».

Promouvoir la littératie de base et le multilinguisme pour de meilleurs résultats d'apprentissage

Prix Yidan 2025 en développement de l'éducation, Mamadou Amadou Ly est le directeur exécutif d'Associates in Research and Education for Development (ARED). Sous la direction de Mamadou, ARED a élaboré des modèles d'éducation bilingues qui améliorent considérablement les compétences de base en littératie et en numératie des enfants à l'école et hors de celle-ci. Il a démontré le pouvoir transformateur de l'enseignement dans les langues que les enfants connaissent aux côtés des langues que les enfants ont besoin d'apprendre et a présenté une voie évolutive pour l'éducation bilingue en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le matériel d'enseignement et d'apprentissage d'ARED est sous licence ouverte et peut être utilisé par tous sur l'Early Learning Resource Network. Son approche communautaire et culturellement adaptée a influencé la politique nationale de l'éducation au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie et au-delà.

Dorothy Gordon, responsable du Yidan Prize Education Development Judging Panel, a souligné l'importance mondiale des réalisations de Mamadou dans la promotion de l'équité et de l'inclusivité dans l'éducation. Elle a déclaré : « Le travail visionnaire de Mamadou Amadou Ly dans l'éducation multilingue fournit des méthodes qui ouvrent la porte à l'alphabétisation et à l'opportunité pour les apprenants du monde entier tout en protégeant les identités linguistiques et culturelles. Cette voie vers des environnements d'apprentissage inclusifs et équitables inspire la réforme de l'éducation en Afrique et au-delà ».

Les lauréats seront célébrés lors de la cérémonie de remise des Prix Yidan 2025, le 6 décembre à Hong Kong. Le Yidan Prize Summit aura également lieu les 5 et 6 décembre. Les candidatures pour le Prix Yidan 2026 seront ouvertes d'octobre 2025 à mars 2026.

À propos de la Fondation du Prix Yidan

La Fondation du Prix Yidan est une fondation philanthropique mondiale dont la mission est de créer un monde meilleur grâce à l'éducation. Par l'intermédiaire de ses prix et de son réseau d'innovateurs, la Fondation du Prix Yidan soutient les idées et les pratiques relatives à l'éducation, en particulier celles qui ont le pouvoir de transformer positivement la vie des gens et la société.

Les prix Yidan représentent une distinction en matière d'éducation inclusive et sont remis aux personnes ou aux équipes qui ont contribué de manière significative à l'éducation sur les plans théorique ou pratique. Il s'agit de deux prix qui fonctionnent en harmonie : le Prix Yidan pour la recherche en éducation et le Prix Yidan pour le développement de l'éducation. Ces prix sont conçus pour l'impact : les lauréats de chaque prix reçoivent un fonds de projet non affecté de 15 millions HKD sur trois ans, qui les aide à développer leur travail, ainsi qu'une médaille d'or et un prix en espèces de 15 millions HKD. Le fonds de projet et le prix en espèces sont partagés équitablement entre les équipes.

