500 agents de changement de plus de 50 pays manifestent leur solidarité avec Hong Kong et tracent conjointement une voie à suivre grâce à l'éducation

HONG KONG, 6 décembre 2025 /CNW/ -- La Yidan Prize Foundation, la fondation philanthropique mondiale basée à Hong Kong, a réuni plus de 500 éducateurs, jeunes et dirigeants d'ONG de plus de 50 pays sur six continents à l'occasion de l'édition annuelle de son sommet phare des Prix Yidan. En souvenir des gens qui ont perdu la vie dans l'incendie du complexe Tai Po, la communauté internationale de l'éducation a observé un moment de silence avant l'ouverture du Sommet des Prix Yidan. Des représentants locaux et internationaux des secteurs public, privé et philanthropique ont également participé à une semaine de dialogues sur l'éducation. Une série d'événements parallèles ont eu lieu en collaboration avec différents partenaires, dont la Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, Our Hong Kong Foundation, la faculté d'éducation de l'Université de Hong Kong et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

Lors du Sommet des Prix Yidan, M. Charles CHEN Yidan, fondateur des Prix Yidan, a souligné l'engagement de la fondation à rassembler les gens en tant que communauté qui écoute et apprend les uns des autres. Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet : « Nous le faisons en sachant que nos efforts communs dépassent largement tous nos efforts individuels. Et nous créons ensemble une voie à suivre dans l'espoir d'un avenir meilleur en tant que communauté d'apprentissage mondiale. »

Sommet des Prix Yidan 2025 et une série de dialogues sur l'éducation

Sur le thème « Education at a crossroads: Co-creating paths forward for a brighter future », le Sommet des Prix Yidan 2025 a réuni plus de 200 éducateurs, 100 jeunes, ainsi que des dirigeants d'ONG et des représentants de plus de 40 fondations, 30 universités et 100 écoles et réseaux de la maternelle à la 12e année, sur une période de deux jours. Lors de la première journée, il a été question de sujets essentiels, notamment : Conserver son humanité à l'ère de l'IA, définir les possibilités et les défis liés à la technologie éducative, la façon dont la synergie et la collaboration stimulent et soutiennent le changement, et favoriser le leadership à tous les niveaux. Parmi les conférenciers, mentionnons le professeur Ju-Ho Lee, ancien président par intérim et ministre de l'Éducation de la République de Corée, M. Fengchun Miao, responsable de l'IA et de l'avenir de l'éducation à l'UNESCO, Andreas Schleicher de l'OCDE, HE Serigne Mbaye Thiam de GPE et ancien ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, et le professeur Yongxin Zhu, fondateur de la New Education Initiative.

Lors de la deuxième journée du sommet, de nombreuses personnes ont été inspirées par des histoires de transformation. Trois lauréats d'un prix Yidan, M. Rukmini Banerji, le professeur Usha Goswami et Angeline Murimirwa ont partagé les moments décisifs de leur parcours pour devenir des acteurs mondiaux du changement en matière d'éducation avec l'athlète olympique devenue pédagogue, Yvette Kong, et la jeune leader, Anna Yao.

Parallèlement au sommet, la Yidan Prize Foundation a organisé conjointement une série d'événements d'échange de connaissances. En partenariat avec la Our Hong Kong Foundation, un forum de réflexion intitulé « From Global Opportunities to Local Action : Charting Hong Kong' Way Forward as an International Education Hub » a réuni des experts internationaux de la communauté des Prix Yidan pour partager leurs points de vue sur le potentiel de Hong Kong et les façons de favoriser la collaboration et l'innovation interculturelles dans le domaine de l'éducation. Jane Lee, présidente de la Our Hong Kong Foundation, a prononcé un discours d'ouverture aux côtés de Bruce Au, secrétaire général de la Yidan Prize Foundation.

Promouvoir les agents de changement dans le domaine de l'éducation

Les lauréats des Prix Yidan 2025 ont officiellement reçu leurs médailles le 6 décembre. Cela a marqué la fin de la série d'événements sur l'éducation à Hong Kong, rendant hommage aux réalisations des lauréats et de l'ensemble de la communauté de l'éducation. Le professeur Uri Wilensky, lauréat du Prix Yidan 2025 pour la recherche en éducation, a partagé sa vision de la démocratisation de la pensée computationnelle, non pas comme une compétence spécialisée, mais comme un principe fondamental de la littératie pour chaque apprenant partout dans le monde. Mamadou Amadou Ly, lauréat du Prix Yidan 2025 pour le développement de l'éducation, a parlé de son travail en Afrique de l'Ouest, démontrant comment l'éducation multilingue libère le potentiel des gens, préserve la culture et façonne un avenir plus équitable.

