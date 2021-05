Les finalistes des prix BOLD Woman et BOLD Future 2021 sont annoncés

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW/ -/CNW Telbec/ - Des femmes issues de divers secteurs d'activité, notamment la technologie, le bien-être, les services sociaux et le droit, figurent en tête de liste des remarquables finalistes du prix Veuve Clicquot Bold Woman et du prix Bold Future.

Programme international récompensant les contributions innovantes et courageuses des femmes entrepreneurs, le prestigieux prix Bold Woman Award Veuve Clicquot (anciennement connu sous le nom de Veuve Clicquot Business Woman Award/BWA) est le plus ancien prix international de ce type à récompenser les femmes qui se sont distinguées en créant, reprenant ou développant une entreprise. À ce jour, 350 femmes en provenance de 27 pays ont été récompensées.

"Au cours d'une année marquée par d'immenses défis et restrictions, ces femmes ont mené leurs organisations à la réussite avec beaucoup de perspicacité et de grâce", a souligné Alexis de Calonne, directeur général de Moët Hennessy au Canada. "Chacune des finalistes a fait preuve du même dynamisme que le légendaire savoir-faire commercial de Madame Clicquot."

Les finalistes du BOLD Woman Award, sélectionnées par un panel de juges estimés, sont les suivantes :

Finalistes du Bold Woman Award :

Judith Fetzer Cofondatrice de Cook It, un service de repas à assembler québécois disponible au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes du Canada. Lena Koke Cofondatrice et PDG d'Axess Law, un fournisseur de services juridiques primés et abordables en Ontario. Dr. Dina Kulik Fondatrice de Kidcrew, une clinique avant-gardiste axée sur l'expérience du patient, les soins centrés sur la famille et le bien-être des enfants et des familles.

Finalistes du Bold Future Award :

Geneviève Comeau et Adelle Tarzibachi Cofondatrices de Les Filles Fattoush, une entreprise d'économie sociale qui facilite l'intégration des femmes syriennes nouvellement arrivées au Canada. Madison Guy Fondatrice et directrice de l'exploitation de GrantMe, une plateforme qui aide les étudiants à faire des demandes d'inscription à l'université, des demandes de bourses d'études et des offres de stage. Fatima Zaidi Fondatrice et directrice générale de Quill, la première agence et unique plateforme au monde qui met en relation des podcasteurs et des pigistes sélectionnés qui peuvent les aider à lancer et à développer leurs émissions.

Créé en 1972 pour célébrer son 200e anniversaire, le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires rend hommage à Madame Clicquot, l'une des premières femmes à s'imposer comme personnalité féminine de premier plan dans le monde des affaires. Le jury a le mandat d'identifier les finalistes qui possèdent le même esprit d'entreprise, la même pensée innovante, les mêmes idées audacieuses et la même capacité à briser les stéréotypes que Madame Clicquot. Les lauréats excellent dans quatre piliers de réussite, notamment la réinvention de la tradition, l'audace entrepreneuriale, la promotion d'une meilleure représentation des femmes leaders et l'adhésion à une approche éthique des affaires.

"Nous félicitons toutes les finalistes pour leurs réalisations et célébrons les exemples exceptionnels de leadership dont chacune de ces femmes fait preuve", a déclaré Carole Bildé, directrice du marketing et des communications, Veuve Clicquot. "Cela a été une source d'inspiration d'apprendre leurs réalisations et les percées importantes qu'elles font toutes dans leurs domaines respectifs."

Le jury du Bold Woman Award et du Bold Future Award 2021 est composé des personnes suivantes :

Alexis de Calonne Directeur général, Moët Hennessy Canada Andrew Sardone Directeur de la rédaction, Globe Style Advisor Carole Bildé Directrice du marketing et des communications, Veuve Clicquot Catherine Dagenais Présidente et chef de la direction, SAQ Claudia Sjoberg Lauréate 2018 du prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires Karine Vanasse Comédienne canadienne primée Kiely MacLean Lauréate 2018 du prix Veuve Clicquot nouvelle génération Kirk Pickersgill Designer et copropriétaire de Greta Constantine Leah MacNab Directrice générale, NBA Canada

Les anciennes lauréates du BWA comprennent une liste de cheffes d'entreprise canadiennes pionnières, dont l'hôtelière Christiane Germain, la visionnaire de la beauté Lise Watier, la restauratrice Cora Tsouflidou et Claudia Sjoberg, fondatrice et présidente du groupe Pedalheads.

Avec une nouvelle conception pour plus d'inclusion et de visibilité internationale, les nominations pour le Bold Woman Award et le Bold Future Award ont été ouvertes en avril 2020 aux femmes âgées de 25 ans et plus, répondant aux critères définis et dont l'approche audacieuse, entreprenante et infatigable des affaires a eu un impact direct sur leur succès. Un nombre sans précédent de 192 candidatures de partout au Canada et couvrant un large éventail de réalisations ont été reçues.

Trois finalistes dans chacune des deux catégories ont été sélectionnées par le jury estimé et invitées à assister à la cérémonie du BOLD Woman Award, où un grand jury désignera une lauréate dans chacune des deux catégories. Chaque lauréate recevra un prix inspiré de Veuve Clicquot et se rendra à Reims, en France, pour une immersion de trois jours dans l'histoire, la tradition et le luxe de la Maison Veuve Clicquot.

La cérémonie virtuelle du prix Veuve Clicquot BOLD Woman Award aura lieu le 1er juin 2021 à 19 h 00 EDT, donnant le coup d'envoi de la conférence The Atelier : Reimagined, qui se tiendra virtuellement tout au long du mois de juin. Vanessa Craft, directrice des partenariats de contenu chez TikTok, animera la cérémonie. Cet événement est gratuit et ouvert au public, mais l'inscription est nécessaire. Veuillez consulter le site BOLD by Veuve Clicquot pour plus de détails sur le programme des prix et l'inscription.

L'Atelier : Reimagined est une conférence festive où les participants auront l'opportunité de choisir leur propre aventure et de personnaliser un programme qui leur convient.

Le billet d'entrée à l'événement s'apparente à une adhésion d'un mois qui offre des options pour une foule d'activités intéressantes. Parmi celles-ci, des conférences et programmes en direct, dont une conversation intime avec l'actrice, comédienne, animatrice de talk-show et créatrice aux multiples facettes Lilly Singh, des sessions sur demande, des cours de yoga et de méditation, des opportunités de réseautage et bien plus encore.

À propos de Veuve Clicquot

Plus que du champagne, Veuve Clicquot est une attitude qui pétille de joie de vivre, incarnée par la couleur jaune soleil caractéristique de la Maison. Madame Clicquot, la grande dame du champagne, audacieuse et novatrice, a pris les rênes de la Maison en 1805, à 27 ans, et est devenue l'une des premières femmes d'affaires des temps modernes. Elle a cultivé une culture de l'excellence et adopté comme devise "une seule qualité, la plus fine". Sa passion, sa vision et son sens inné de l'art de vivre à la française vivent aujourd'hui dans la Maison qui porte son nom. Veuve Clicquot répand le bonheur à travers sa remarquable gamme de champagnes, dont l'emblématique Carte Jaune, et ses joyeuses expériences dans le monde entier.

À propos de The Atelier Collective

Cofondé par Angela Osborne et Taryn Herritt, The Atelier Collective est une plateforme éducative qui crée de belles expériences holistiques pour les femmes d'affaires ambitieuses. Ce qui n'était au départ qu'une idée de mastermind est devenue la principale série d'événements et la principale plateforme numérique pour les femmes d'affaires au Canada. L'équipe d'Atelier Collective est composée de femmes entrepreneures tenaces qui sont expertes dans la conception d'expériences mémorables et éducatives et de contenus engageants. L'équipe est passionnée par la création d'une communauté et d'une plateforme qui s'adresse à tous les aspects de la vie d'une femme ambitieuse. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.theateliercollective.com.

