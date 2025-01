Le prix du timbre pour les envois au Canada augmente de 25 cents

Les nouveaux tarifs d'affranchissement visent à mieux aligner le prix des timbres au coût croissant de la prestation du service.

OTTAWA, ON, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Comme annoncé en septembre, Postes Canada augmente les tarifs d'affranchissement réglementés à partir d'aujourd'hui. Pour les timbres achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet, soit les plus vendus, le tarif passe à 1,24 $ par timbre, c'est-à-dire une augmentation de 0,25 $. Le prix d'un timbre du régime intérieur vendu à l'unité passe de 1,15 $ à 1,44 $.

Au cours de la dernière décennie, Postes Canada a maintenu au minimum les majorations des tarifs réglementés des envois poste-lettres. La nouvelle majoration représente une augmentation ponctuelle d'environ 25 % qui est nécessaire pour mieux aligner le prix des timbres sur le coût croissant de la prestation du service postal partout au pays. Chaque année, il y a moins de lettres à livrer à un nombre croissant d'adresses, ce qui pèse lourdement sur les coûts de la Société, déjà soumise à des pressions inflationnistes persistantes.

Postes Canada comprend que les augmentations tarifaires, bien que nécessaires, entraînent des coûts supplémentaires pour la clientèle et elle s'efforce d'en limiter l'incidence. Pour le ménage canadien moyen, l'incidence de la hausse est estimée à 2,26 $ par année. Pour la petite entreprise canadienne moyenne, elle est estimée à 42,17 $ par année1.

Approbation réglementaire des nouveaux tarifs

Les changements aux tarifs réglementés des envois poste-lettres sont apportés conformément au processus réglementaire défini dans la Loi sur la Société canadienne des postes. Les majorations proposées ont été publiées dans la Gazette du Canada en septembre 2024 et l'approbation réglementaire finale a été reçue en novembre. Postes Canada étant financée par les revenus provenant de la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables, les changements tarifaires sont une réalité.

Les gens peuvent continuer d'utiliser leurs timbres PermanentsMC, qui seront toujours acceptés au tarif d'affranchissement du régime intérieur en vigueur. La majoration tarifaire touche également d'autres produits, y compris les envois poste aux lettres à destination des États-Unis et du régime international et le service Courrier recommandéMC du régime intérieur. Les changements aux tarifs des envois poste-lettres commerciaux, qui entrent aussi en vigueur aujourd'hui, correspondent à la majoration des tarifs réglementés des envois poste-lettres.



1. Estimation fondée sur les dépenses annuelles moyennes des entreprises et des ménages.

MC Marques de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]