Le prix de reconnaissance 2023 octroyé à Sœur Nicole Fournier

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le président du MMFIM Geoffrey Kelley a remis hier soir, lors de l'assemblée générale annuelle du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance, le Prix de reconnaissance 2023 à Sœur Nicole Fournier pour son extraordinaire dévouement envers la société québécoise et montréalaise. « C'est une femme remarquable qui gagne à être connue » précise-t-il.

Sœur Nicole Fournier a consacré sa vie à aider les personnes dans le besoin, en particulier celles en situation d'itinérance. Directrice générale de l'Accueil Bonneau de 1985 à 2006, elle s'est préoccupée de la réaffiliation des personnes ayant vécu l'itinérance et elle accorde une grande importance aux logements sociaux et à l'accompagnement psychosocial. En 2006, elle devient secrétaire générale de la congrégation des Sœurs Grises de Montréal et demeure dévouée aux causes sociales en participant au comité de développement de Moisson Montréal ainsi que des conseils d'administration de Renaissance Montréal, des Œuvres de Saint-Jacques et de Radio Ville-Marie. Comme témoigne Michèle Chappaz, direction générale du MMFIM, « Sœur Nicole est très humble et nous rappelle qu'il faut un travail d'équipe pour changer des vies ».

Récipiendaire du Prix du Gouverneur général du Canada pour l'entraide en 2005, en plus d'être chevalière de l'Ordre de la Pléiade et chevalière de l'Ordre national du Québec depuis 2006, Sœur Nicole Fournier a reçu en 2009 le titre de Grande Montréalaise dans la catégorie sociale et a été nommée commandeure de l'Ordre de Montréal en 2016.

Pour toutes ces raisons, ainsi que pour sa vision pour tout ce qui permet une plus grande stabilité résidentielle aux personnes logées, le Conseil d'administration du Mouvement est fier de lui octroyer le Prix de reconnaissance 2023 du MMFIM.

