Le Prix de l'Office de la protection du consommateur 2025 est décerné à M. Frédéric Boudreault

QUÉBEC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la protection des consommateurs, M. Simon Jolin-Barrette, a décerné plus tôt aujourd'hui le Prix de l'Office de la protection du consommateur 2025 à M. Frédéric Boudreault. Cette distinction vient saluer son travail notoire et honorer son engagement résolu des trente dernières années envers les consommateurs.

Engagé dans son milieu

M. Boudreault œuvre à titre de coordonnateur, porte-parole, intervenant budgétaire et conseiller en insolvabilité à l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord depuis 1995. Par son action, il sensibilise la population aux problématiques liées au surendettement, aux pratiques commerciales abusives et aux droits des consommateurs dans divers secteurs. La gestion des finances personnelles figure aussi parmi les thèmes qui lui tiennent à cœur : le lauréat joue un rôle central dans l'accompagnement des ainés, des personnes à faible revenu et des nouveaux arrivants.

Rappelons que le Prix de l'Office de la protection du consommateur vise à souligner une contribution significative en matière d'éducation à la consommation, d'information aux consommateurs et de valorisation des droits des consommateurs.

Bourses étudiantes

Par ailleurs, lors de la cérémonie, à laquelle assistaient des représentants du Cégep de Jonquière, deux étudiants, M. Anthony Vallières et Mme Élysa Vachon, ont reçu des mains du ministre, une bourse de 500 $ chacun.

Les deux bourses, offertes par l'Office de la protection du consommateur à cette finissante et à ce finissant du programme Communications dans les médias de l'École supérieure en Art et technologie des médias du Cégep, témoignent de la qualité des stratégies de communication qu'ils ont proposées à l'Office pour augmenter sa notoriété auprès des jeunes adultes québécois.

Citation :

« Le parcours de M. Boudreault illustre sans contredit son dévouement et son engagement soutenu envers les consommateurs. Ses actions incarnent les valeurs mêmes qui sont à la base d'une société plus juste et égalitaire. Au cours des 30 dernières années, il a offert conseils et soutien à sa communauté en plus de participer à la rédaction de plusieurs mémoires qui ont enrichi les politiques gouvernementales en matière de protection des consommateurs. Le prix qui lui a été remis aujourd'hui témoigne de toute notre reconnaissance à l'égard de son implication.

Nous félicitons également les deux boursiers du Cégep de Jonquière. Les deux récipiendaires ont su se démarquer par leurs idées, leur originalité et leur créativité. Il importe que la nouvelle génération soit outillée pour protéger et exercer ses droits en matière de consommation. Nous remercions tous les étudiants qui, en prenant part au projet, contribuent à mieux faire connaître l'Office de la protection du consommateur auprès des jeunes. »

M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la protection des consommateurs

Source Renseignements : Élisabeth Gosselin Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec 450 209-1777 Charles Tanguay Porte-parole de l'Office de la protection

du consommateur 418 643-1484, poste 2254

