OTTAWA, ON, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Tech-Accès Canada, le réseau national des 64 centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada, est heureux d'annoncer le lancement de Boomerang-o-vation. Ce modèle de stage externe/stage, premier en son genre, est le programme de développement des talents en innovation le plus prestigieux au Canada. Il maximisera le potentiel d'innovation et les résultats sur le marché du travail des 10 jeunes diplômés sélectionnés pour y participer.

Pourquoi Boomerang-o-vation ?

Un boomerang a un bord d'attaque et un bord de fuite. Lorsque le boomerang est lancé avec une rotation élevée, il vole en courbe plutôt qu'en ligne droite. Lorsqu'il est lancé correctement, le boomerang revient à son point de départ.

Dans le cadre de ce programme, 10 diplômés de collèges de l'Atlantique effectueront un stage rémunéré d'une durée maximale de 12 mois dans l'un des 64 CAT du Canada, en dehors de leur région d'origine. Ils feront partie d'une équipe de recherche multidisciplinaire qui travaillera sur de nombreux projets de R&D appliquée avec des partenaires industriels locaux. Ils apporteront leur expertise et leur expérience à l'équipe tout en acquérant des compétences supplémentaires en matière d'innovation.

Dans le cadre de la dernière phase du programme, ces diplômés exceptionnels assureront le transfert des connaissances en effectuant un stage rémunéré d'une durée maximale de 12 mois dans une petite ou moyenne entreprise (PME) de la région atlantique. Les stagiaires aideront l'entreprise à mettre en œuvre et à adopter des technologies habilitantes nouvelles pour l'Atlantique dans ses activités et ses offres de produits.

Les PME de la région atlantique qui souhaitent accroître leur compétitivité régionale par l'innovation et l'adoption de technologies peuvent poser leur candidature pour accueillir des stagiaires. Elles pourront bénéficier d'une aide pour compenser les coûts salariaux.

« Cette nouvelle conception du programme apportera des avantages considérables à l'écosystème d'innovation de la région de l'Atlantique en donnant aux entreprises de la région un accès sans précédent aux meilleurs talents en matière d'innovation afin d'aider les entreprises à croître et à construire une économie atlantique plus forte et plus novatrice », a déclaré Ken Doyle, directeur général de Tech-Accès Canada.

Les jeunes diplômés des provinces de l'Atlantique sont invités à se renseigner sur le programme et à poser leur candidature à l'adresse suivante : boomerangovation.ca.

Tech-Accès Canada apprécie sincèrement le soutien généreux de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et sa vision avant-gardiste de la phase pilote de ce nouveau programme de développement des talents en matière d'innovation.

Les centres d'accès à la technologie sont des centres de R&D appliquée reconnus à l'échelle nationale et affiliés exclusivement à des collèges et à des cégeps canadiens. L'année dernière, les CAT ont aidé plus de 5 000 entreprises canadiennes - dont plus de 80 % étaient des petites entreprises - à faire progresser leurs produits, leurs procédés et leurs services :

Mener des projets de recherche appliquée et de développement axés sur les problèmes de l'entreprise ;

Offrir des services techniques spécialisés et des conseils objectifs ; et

Assurer la formation relative aux nouveaux types d'équipements et de processus.

Tech-Accès Canada est le réseau national des 64 centres d'accès à la technologie du Canada. Le réseau permet aux CAT de servir n'importe quelle entreprise, partout au Canada, et de les aider à accéder à l'expertise, à l'équipement et aux installations dont elle a besoin pour relever ses défis en matière d'innovation. Les membres du réseau permettent aux clients et aux partenaires de partout au Canada d'avoir accès à ce qui suit :

L'expertise et l'expérience de 2 100 experts en innovation commerciale et en R&D appliquée ;

Plus de 3,8 millions de mètres carrés d'espace pour l'innovation et la recherche appliquée ; et

Plus de 477 millions de dollars d'équipements et d'installations hautement spécialisés.

Tech-Accès Canada, un organisme à but non lucratif basée à Ottawa, facilite le partage des meilleures pratiques entre les CAT membres, travaille à l'harmonisation des modèles de service entre les régions, fait la promotion de la recherche appliquée collégiale auprès de publics externes, et gère le programme de visites interactives depuis 2016 et le programme Boomerang-o-vation depuis 2023.

SOURCE Tech-Access Canada

Renseignements: Ken Doyle, directeur général, Tech-Accès Canada, tél. : 613-209-3279, Courriel : [email protected]; Twitter : @TechAccessCDA; 350, rue Sparks, bureau 909, Ottawa, Ontario, K1R 7S8; www.Boomerangovation.ca; www.MeetTheTACs.ca