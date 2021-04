MONTRÉAL, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Addenda Capital, une société privée de gestion de placements, est heureuse d'annoncer que son président et chef de la direction, Roger Beauchemin, figure parmi les récipiendaires des prix canadiens Clean50 et qu'il est également lauréat d'un prix Clean16, à titre de leader dans la catégorie des services financiers (https://www.clean50.com).

« Les prix Clean50 sont dévoilés annuellement par Delta Management Group et l'organisation Clean50 pour féliciter 50 personnes ou petites équipes, de 16 catégories différentes, qui ont le plus contribué à faire avancer la durabilité et le capitalisme durable au Canada au cours des deux dernières années », a dit Gavin Pitchford, chef de la direction de Delta Management Group. « Roger Beauchemin a été choisi au terme d'un processus de sélection et de recherche rigoureux mené par Delta Management sur les conseils de recherchistes internes et externes, et il fait partie d'un bassin initial d'environ 900 candidats très qualifiés. »

« Les lauréats Clean16 de 2021 sont vraiment les chefs de file de la durabilité au Canada. Dans chacune des situations, nous nous trouvions devant un nombre record d'excellents choix pour la première place, et le fait d'être sélectionné parmi un groupe aussi fort témoigne véritablement de la contribution de Roger Beauchemin aux efforts visant un Canada plus durable pour tous », a ajouté Gavin Pitchford.

Depuis son arrivée à la direction d'Addenda Capital, M. Beauchemin est un ardent défenseur de l'investissement durable, un engagement à long terme qui se trouve au cœur de la volonté d'Addenda de procurer de la valeur aux clients tout en contribuant à un avenir meilleur. Il s'est impliqué auprès d'organisations vouées à la promotion de l'investissement durable et à l'avancement des normes pour l'industrie.

« Je suis ravi de recevoir ce prix, car il témoigne du travail significatif que toute l'équipe d'Addenda, formée de professionnels dévoués, a fait pour mettre la durabilité au centre de notre engagement à l'égard des clients », a dit Roger Beauchemin. « À notre avis, l'investissement durable est le pilier sur lequel repose la création de valeur à long terme. Par exemple, nous avons élaboré des stratégies de transition climatique pour investir dans des sociétés à capital ouvert qui partagent notre objectif d'une société carboneutre. Nous offrons aussi notre Fonds revenu fixe d'impact, conçu pour engendrer des retombées positives sur le plan social ou environnemental tout en visant un revenu et une croissance du capital à long terme. Ces solutions clés proviennent d'une même stratégie de base : l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à nos processus d'investissement pour procurer des rendements intéressants tout en faisant les bons choix pour les prochaines générations de Canadiens. »

« Addenda, une société d'investissement multi-actifs qui intègre l'analyse ESG à son processus de décision, gère plus de 35 milliards pour ses clients et a déployé plus de 5 milliards en investissements d'impact », a ajouté M. Pitchford. « Sous la direction de Roger, Addenda a lancé le premier Fonds revenu fixe d'impact au Canada, celui-ci offrant un portefeuille d'obligations émises en sol canadien autour de grands thèmes que sont les changements climatiques, la santé et le bien-être, l'éducation et le développement communautaire. Cela donne aux régimes de retraite et aux fondations la possibilité d'arrimer leurs investissements à leurs valeurs, leurs missions et leurs bourses. Roger est également vice-président du conseil d'administration de l'Association pour l'investissement responsable et membre fondateur du comité consultatif du Institute for Sustainable Finance. » Le prix sera affiché en ligne sur le site www.clean50.com.

À propos d'Addenda Capital

Addenda est une société privée de gestion de placements dont l'actif sous gestion totalise plus de 35 milliards de dollars. Reconnue comme un chef de file de l'investissement durable, la société investit pour un avenir meilleur et offre une vaste gamme de stratégies qui peuvent être personnalisées afin de créer de la valeur pour une clientèle incluant à la fois des investisseurs institutionnels et des particuliers fortunés. Les processus de placement d'Addenda intègrent des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance afin d'offrir des portefeuilles de qualité supérieure. De plus, la société s'emploie dans une intendance proactive et fait la promotion de marchés financiers durables.

En plus de son siège social situé à Montréal (Québec) Canada, Addenda a des bureaux à Toronto, à Guelph et à Regina. Addenda est détenue en copropriété par Services financiers Co-operators, qui est une filiale du Groupe Co-operators limitée, une coopérative d'assurance canadienne, et par des employés d'Addenda. Addenda est membre bienfaiteur de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), membre investisseur de l'initiative des Principes sur les obligations vertes, en plus d'être signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'Engagement de Montréal sur le carbone.

Pour en savoir plus, consultez le site addendacapital.com. Personne-ressource: Josée Yelle, Vice-présidente, Marketing et communications, 514-502-9146, [email protected]

À propos de Delta Management Group / Clean50

La société de recherche Delta Management Group, leader en matière de durabilité et de technologie propre, a fondé en 2011 les prix Canada's Clean50 -- et les administre encore -- pour identifier, féliciter et relier entre eux 50 leaders en durabilité de tous les secteurs d'activité au Canada. L'objectif est de faciliter la compréhension, la collaboration et l'innovation dans les efforts visant à limiter l'impact des changements climatiques à 1,5 degré Celsius. L'organisation souligne aussi la contribution de 20 leaders émergents de même que les « Top Projects » de l'année en matière de durabilité, et remet des prix récompensant l'ensemble d'une carrière.Contact média: Gavin Pitchford 416-925-2005 x 2300 / [email protected]

Renseignements: Josée Yelle, Vice-présidente, Marketing et communications, 514-502-9146, [email protected]

