Chaque année, la WRECONF rend hommage aux efforts des meilleurs exemples de l'industrie pour leurs contributions inégalées et leur travail continu en vue de construire les fondations d'un avenir meilleur. M. Farrell et son équipe ont étudié en profondeur l'industrie de l'hôtellerie en plein air afin d'évaluer et de cerner les secteurs qui présentaient des lacunes ou qui nécessitaient des améliorations importantes, et ils ont écouté ce que les consommateurs souhaitaient dans les nouveaux terrains et installations. Les concepts avant-gardistes et sophistiqués comprennent des sites surdimensionnés et méticuleusement aménagés, des dalles de béton, des terrasses en pavé de brique avec des foyers, des pavillons ultramodernes, des tiki-bars conviviaux, des piscines et des bains à remous de style centre de villégiature, des espaces uniques, une grande variété d'activités récréatives et des destinations agréables sur des terrains parfaitement aménagés; le tout sous la marque distinctive de Sunlight Resorts.

« Je suis ravi d'être nommé parmi les 100 meilleurs leaders de l'immobilier et de la construction, a déclaré M. Farrell. Sunlight Resorts, conçu en fonction des commentaires des consommateurs, se trouve à l'avant-garde de la prochaine évolution de l'industrie de l'hôtellerie en plein air afin d'offrir des expériences exceptionnelles aux voyageurs et aux propriétaires exigeants de VR, et ce, à un prix attrayant. »

Sunlight Resorts a récemment reçu le prestigieux prix LUXlife Travel & Tourism 2021, dans la catégorie « Best Holiday RV Resort - Floride », en reconnaissance de sa propriété phare, le centre de villégiature de luxe pour VR Resort at Canopy Oaks, pour l'excellence de son service, la qualité de ses équipements et l'expérience unique de la destination. Sunlight Resorts ouvrira quatre autres centres de villégiature de luxe en 2022, y compris Champions Run à Ocala, en Floride, Sebring Square et Rum Runner à Sebring, en Floride, et Palm Breeze à Punta Gorda, en Floride.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Trey Lemon, Sunlight Resorts, 727-481-8274, [email protected], https://www.sunlight-resorts.com/

