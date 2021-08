Le premier ministre souligne la Journée internationale de la jeunesse 2021

QUÉBEC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, ainsi que son adjoint parlementaire pour les dossiers jeunesse, M. Samuel Poulin, souhaitent souligner aujourd'hui la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, la journée se déroule sous le thème Transformer les systèmes alimentaires : les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète.

La transformation des systèmes alimentaires est un enjeu global qui prend sans cesse de l'importance alors que la population mondiale continue d'augmenter et que les changements climatiques affectent les activités agricoles et commerciales. Le premier ministre souhaite donc profiter de cette Journée internationale de la jeunesse pour réitérer l'importance de la participation des jeunes au bien-être de la planète et stimuler la réflexion sur des solutions d'avenir. D'ailleurs, le Plan d'action jeunesse 2021-2024 comporte plusieurs initiatives qui permettent aux jeunes qui le souhaitent de poser des gestes concrets en matière de protection de l'environnement.

La Journée internationale de la jeunesse a été inaugurée en 1999 par l'Organisation des Nations Unies, et est commémorée chaque année le 12 août. Elle vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes spécifiques à la jeunesse et à trouver des moyens de maximiser leur développement dans la société.

Citations :

« En cette Journée internationale de la jeunesse, j'invite toutes les Québécoises et tous les Québécois à célébrer le potentiel de nos jeunes. La pandémie a apporté son lot de difficultés, mais elle nous donne aussi l'occasion de bâtir un Québec plus vert et plus prospère. Un Québec dont les jeunes seront fiers. C'est grâce à eux, à leurs idées et à leurs ambitions que nous allons y parvenir. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Plus que jamais, je suis fier de notre génération. Plus que jamais nos jeunes sont ouverts sur le monde, entreprenants, engagés et visionnaires. Ils ont des projets et embrassent des rêves et des objectifs. Cette journée est l'occasion de nous rappeler que les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, mais également le présent. Nous avons besoin d'eux pour propulser le Québec toujours plus loin. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

