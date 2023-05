OTTAWA, ON, le 10 mai 2023 /CNW/ - À l'heure actuelle, les gens du monde entier ressentent les effets grandissants des crises qui se chevauchent à l'échelle mondiale. Les conflits armés, les changements climatiques, l'insécurité alimentaire et énergétique et les pandémies font grimper le coût de la vie, forcent des populations à quitter leur maison et créent de l'incertitude quant à l'avenir. Il est par conséquent essentiel de coopérer avec nos partenaires internationaux, notamment au sein du G7, afin d'atténuer ces conséquences et d'améliorer le sort des gens.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra en République de Corée (Corée) et au Japon du 16 au 21 mai 2023. Le premier ministre Trudeau fera une visite bilatérale officielle à Séoul, en Corée, du 16 au 18 mai avant de se rendre à Hiroshima, au Japon, du 19 au 21 mai afin de participer au Sommet du G7.

En Corée, proche ami et allié du Canada dans le Pacifique Nord, le premier ministre rencontrera le président de la République de Corée, Yoon Suk Yeol, pour faire progresser leurs priorités communes, dont la sécurité énergétique et économique, les économies carboneutres, la démocratie, les droits de la personne et l'égalité des sexes. Le premier ministre fera également la promotion de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et mettra en relief les riches liens historiques du Canada et de la Corée, au moment où nous soulignons le 60e anniversaire de nos relations diplomatiques et jetons les bases des 60 prochaines années.

Au Japon, dans le cadre du Sommet du G7, le premier ministre resserrera encore davantage la proche collaboration qu'il entretient avec ses partenaires du G7 afin de s'attaquer aux enjeux mondiaux de notre époque. Il s'agit notamment de répondre aux besoins des économies émergentes et en développement; de soutenir l'Ukraine, qui se défend contre la brutale invasion russe; de défendre la paix, la sécurité et les droits de la personne à l'échelle internationale; de prendre des mesures ambitieuses pour le climat tout en bâtissant des économies propres; et de rendre la vie meilleure et plus abordable pour les gens du monde entier.

Dans le cadre de ses échanges avec les autres dirigeants du G7 et les invités, le premier ministre fera progresser des priorités communes, notamment celles consistant à promouvoir un avenir plus propre, à continuer de réduire l'écart en matière d'investissement dans les infrastructures et à accélérer les progrès dans la réalisation des Objectifs de développement durable. Il fera également la promotion des valeurs fondamentales qui unissent nos pays, à savoir les droits de la personne, la démocratie et la primauté du droit.

« La communauté internationale est plus forte lorsque nous agissons à l'unisson. Nous devons continuer de conjuguer nos efforts pour bâtir des économies propres, renforcer les chaînes d'approvisionnement et défendre l'ordre international fondé sur des règles - l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants en dépend. Je suis impatient de rencontrer le président Yoon, les dirigeants du G7 et les partenaires du G7 dans un esprit de coopération afin de relever ces défis et d'améliorer la vie des gens du monde entier. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'année 2023 marque le 60 e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Canada et la République de Corée.

anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Canada et la République de Corée. La Corée est le septième partenaire commercial du Canada, le sixième marché d'exportation de marchandises et la sixième source d'importation de marchandises.

Les échanges commerciaux entre les deux pays sont vigoureux et ont atteint 21,9 milliards de dollars en 2022.

En 2022, le Canada et la Corée ont annoncé leur partenariat stratégique global, qui s'articule autour des cinq priorités communes suivantes :

Défendre le système international fondé sur des règles, la démocratie, la liberté, les droits de la personne et l'égalité des sexes; Renforcer les partenariats en matière de sécurité et de défense, notamment dans les domaines du maintien de la paix et de la sécurité maritime Améliorer la prospérité économique et la sécurité, coopérer à l'égard des chaînes d'approvisionnement, des minéraux critiques et de la science, de la technologie et de l'innovation et promouvoir le commerce et l'investissement Relever les défis liés aux changements climatiques et à l'environnement, favoriser la sécurité énergétique et mettre en valeur des sources d'énergie durables Renforcer les partenariats dans les domaines de la santé et de la culture

Plus de 200 000 Canadiens s'identifient comme étant d'origine coréenne. Plus de 27 000 Canadiens résident actuellement en Corée, dont environ 3 200 professeurs d'anglais.

Depuis la fin des hostilités de la guerre de Corée, le Canada a maintenu son engagement envers la sécurité et la stabilité dans la péninsule coréenne, notamment grâce à une présence constante au sein du Commandement des Nations Unies, qui supervise la mise en œuvre de l'accord d'armistice coréen.

Le G7 comprend le Canada, la France , l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne.

Le Japon a également invité des dirigeants de l'Australie, du Brésil, des Comores, des îles Cook, de l'Inde, de l'Indonésie, de la République de Corée et du Vietnam à participer au Sommet du G7.

Le Canada a assumé la présidence du G7 pour la dernière fois en 2018. Le Japon en assurera la présidence en 2023 et l'Italie, en 2024. Le Canada accueillera le G7 pour la prochaine fois en 2025.

Le Japon est la troisième économie nationale en importance dans le monde, l'un des plus importants partenaires économiques et commerciaux du Canada et la plus grande source d'investissements étrangers directs bilatéraux du Canada en Asie.

En 2022, les exportations du Canada vers le Japon totalisaient 18,0 milliards de dollars, alors que les importations en provenance du Japon s'élevaient à 17,1 milliards de dollars. Les produits agricoles, l'énergie, les minéraux et les produits forestiers sont parmi les principales exportations canadiennes vers le Japon.

La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique permet de promouvoir et de défendre les intérêts du Canada en favorisant l'amélioration de la sécurité, de la prospérité, de l'inclusion et de la durabilité dans la région, tout en protégeant la sécurité nationale et économique du Canada au pays et à l'étranger.

La région indo-pacifique réunit 21 des 30 plus grandes villes du monde et 65 % de la population mondiale.

L'Indo-Pacifique est le deuxième marché d'exportation en importance pour le Canada après les États-Unis, avec un commerce bilatéral annuel évalué à 266 milliards de dollars en 2022.

