OTTAWA, ON, le 10 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les deux dirigeants ont discuté de l'imposition de droits de douane et de la menace constante de nouvelles mesures commerciales injustifiées de la part des États-Unis. Dans ce contexte, ils ont souligné l'importance de la collaboration pour resserrer les liens commerciaux et promouvoir la sécurité économique des populations des deux côtés de l'Atlantique. Le premier ministre Carney a présenté les détails de son plan destiné à contrecarrer l'imposition des tarifs visant le Canada, notamment ceux qui frappent nos secteurs de l'automobile, de l'acier et de l'aluminium, ainsi qu'à protéger les travailleurs et les entreprises du pays et à consolider l'économie canadienne.

Le premier ministre et la présidente ont discuté d'enjeux d'intérêt mondial, notamment de la nécessité de soutenir l'Ukraine dans sa défense contre l'invasion russe. Ils ont salué le renforcement de la coopération entre le Canada et l'Union européenne en matière de défense et de sécurité, à l'appui de la sécurité transatlantique.

Le premier ministre Carney et la présidente von der Leyen ont convenu de rester en contact étroit.

