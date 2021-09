OTTAWA, ON, le 16 sept. 2021 /CNW/ - Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, assumera à compter d'aujourd'hui le rôle de président du Conseil de la fédération (CDF). Le premier ministre Horgan était vice-président du CDF depuis le 17 juin 2021.

Le Manitoba occupera la vice-présidence du CDF cette année et reprendra la présidence du Conseil en 2022, à la suite du mandat de la Colombie-Britannique.

Les premiers ministres de toutes les provinces et de tous les territoires ont remercié chaleureusement le premier ministre Brian Pallister, lequel quitte le fauteuil de président du CDF à la suite de sa démission en tant que premier ministre du Manitoba.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Renseignements: Les médias sont priés de s'adresser à : Loretta O'Connor, Directrice exécutive, Secrétariat du Conseil de la fédération, 613 863-8448, [email protected]

Liens connexes

http://www.canadaspremiers.ca/