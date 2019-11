Le premier ministre François Legault souligne le jour du Souvenir

QUÉBEC, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, François Legault, a pris part, aujourd'hui, aux célébrations annuelles du jour du Souvenir, qui se déroulaient à la croix du Sacrifice, à Québec, à l'entrée des plaines d'Abraham. Il était accompagné, pour l'occasion, de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, ainsi que de plusieurs ministres et députés venus accomplir leur devoir de mémoire envers tous ceux et celles qui sont tombés au combat au service de leur pays.

Par ailleurs, le drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement a été mis en berne au cours de cette activité de commémoration.

En après-midi, le premier ministre a tenu à se rendre au Centre de la Famille Valcartier, un organisme communautaire administré par les familles militaires, qui accompagne les militaires, ainsi que leurs familles, dès leur intégration dans la communauté militaire, et ce, jusqu'à leur réintégration dans la communauté civile. Le ministre délégué à la Transformation numérique et député de La Petrie, Éric Caire, aussi un ancien membre des Voltigeurs de Québec, et le député de Vachon et militaire titulaire du grade de capitaine, Ian Lafrenière, ont également pris part à cette visite.

M. Legault a rappelé l'importance historique de la base militaire de Valcartier lors des deux grands conflits mondiaux qui ont marqué le 20e siècle. Il a ensuite tenu à souligner le rôle essentiel que continuent à jouer les militaires rattachés à cette base dans le maintien de la paix à travers le monde. Il a aussi profité de son passage pour saluer plusieurs familles des militaires, qui font face à des défis importants.

Citations :

« Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire des femmes et des hommes qui se sont sacrifiés pour défendre ce qui nous est le plus cher : notre liberté, notre paix et notre démocratie. Je veux honorer tous les héros de guerre québécois qui sont allés au front pour nous. Leur sacrifice ne doit jamais être oublié, et leurs exploits doivent nous remplir de fierté. Aujourd'hui, nous saluons aussi tous les militaires qui servent présentement au sein des forces armées et leurs familles qui sont là pour les soutenir. Ces militaires risquent leur vie pour nous défendre et ramener la paix dans les pays en guerre. »

François Legault, premier ministre du Québec

