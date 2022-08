COLD LAKE, AB, le 26 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, au Canada du 24 au 26 août. Durant la visite, les deux dirigeants se sont arrêtés à Edmonton, en Alberta, à Cambridge Bay, au Nunavut, et à Cold Lake, en Alberta, pour faire avancer des priorités communes. Ils se sont concentrés sur les menaces pour la sécurité transatlantique et le système international fondé sur des règles. Ils ont également discuté de l'importance de continuer à soutenir l'Ukraine face à l'invasion illégale et injustifiable de la Russie ainsi que des répercussions des changements climatiques sur la défense et la sécurité.

Le 25 août, à Cambridge Bay, le premier ministre et le secrétaire général ont visité l'un des sites du Système d'alerte du Nord, qui fait partie d'un réseau de capteurs permettant au Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) de protéger l'Amérique du Nord. Les deux dirigeants ont également visité la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique afin d'observer le travail effectué pour étudier les effets des changements climatiques sur le pergélisol, les conditions météorologiques et l'écosystème et comprendre leurs conséquences.

Le premier ministre et le secrétaire général ont rencontré des résidents de Cambridge Bay, des dirigeants communautaires et des aînés autochtones afin de solliciter directement leur avis sur la façon dont le réchauffement climatique transforme l'Arctique canadien et de discuter du rôle clé que jouent les habitants du Nord dans la sécurité de l'Arctique. Les dirigeants ont également rendu visite aux membres des Forces armées canadiennes déployés à Cambridge Bay dans le cadre de l'opération NANOOK.

Le 26 août, le premier ministre et le secrétaire général se sont rendus à la 4e Escadre Cold Lake, l'une des bases de l'Aviation royale canadienne qui soutient les opérations du NORAD et sert de plaque tournante pour les déploiements de chasseurs à l'échelle nationale et internationale, y compris les activités renforcées de police aérienne menées par l'OTAN dans le cadre de l'opération REASSURANCE.

Pendant leur séjour à Cold Lake, le premier ministre Trudeau et le secrétaire général Stoltenberg ont tenu une rencontre bilatérale pour faire avancer des priorités communes, notamment l'engagement soutenu du Canada envers l'OTAN, l'apport d'un soutien supplémentaire au flanc est de l'Alliance et d'une aide continue à l'Ukraine, l'accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord (DIANA), l'adoption de mesures ambitieuses en matière de climat et l'établissement du Centre d'excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité à Montréal. Les dirigeants ont également discuté du plan annoncé récemment par le Canada en vue de moderniser sa défense continentale, lequel prévoit un investissement de 38,6 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. Ce plan permettra de renforcer les capacités du NORAD et, par conséquent, de renforcer les flancs ouest et nord de l'OTAN.

« La sécurité des gens est notre priorité absolue. Qu'il s'agisse d'aider l'Ukraine à se défendre contre l'invasion brutale de la Russie ou de prendre des mesures ambitieuses en faveur du climat, le Canada et l'OTAN travaillent en étroite collaboration pour faire avancer nos priorités communes. Le Canada continuera de travailler avec l'OTAN et ses alliés pour lutter contre les changements climatiques, améliorer la défense et la sécurité dans l'Arctique, soutenir l'Ukraine et renforcer le système international fondé sur des règles. Ensemble, nous bâtirons un monde plus sûr et plus pacifique pour tous. »

Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agit de la première visite officielle du secrétaire général Stoltenberg dans l'Arctique canadien. La dernière visite du secrétaire général au Canada remonte à juillet 2019.

Le premier ministre et le secrétaire général étaient accompagnés de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Dan Vandal , de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand , et du chef d'état-major de la Défense, le général Wayne Eyre .

Lors du dernier sommet de l'OTAN à Madrid, le premier ministre a annoncé l'intention du Canada d'accueillir le bureau régional pour l'Amérique du Nord de l'accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord (DIANA). DIANA se concentrera sur les technologies émergentes et de rupture que l'OTAN considère comme prioritaires, notamment l'intelligence artificielle, le traitement des mégadonnées, les technologies quantiques, l'autonomie, la biotechnologie, les nouveaux matériaux et l'espace.

Au sommet de l'OTAN, le premier ministre Trudeau a également annoncé que le Centre d'excellence OTAN sur le changement climatique et la sécurité sera situé à Montréal.

Le Système d'alerte du Nord (SAN), qui s'étend à travers le Nord canadien, est une chaîne de stations radar qui assure la surveillance aérospatiale des approches nordiques du Canada et des États-Unis.

L'opération NANOOK est la principale opération des Forces armées canadiennes dans le Nord et comprend une série d'activités exhaustives conçues pour exercer la défense du Canada et protéger nos régions septentrionales.

À l'heure actuelle, le Canada contribue aux opérations, aux missions et aux activités suivantes de l'OTAN :

Soutien aux mesures d'apaisement et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et de l'Est par l'intermédiaire de l'opération REASSURANCE :

opération REASSURANCE

diriger le Groupement tactique multinational de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, en tant que pays-cadre, depuis 2017;

Lettonie



déployer un général et du personnel d'état-major au quartier général de la Division multinationale Nord en Lettonie;





déployer des chasseurs CF-18 pour mener des activités de surveillance et de police aérienne en Europe;

;



fournir deux navires de défense côtière de la classe Kingston au 1er Groupe permanent OTAN de lutte contre les mines.

OTAN

Appui aux efforts de formation et de renforcement des capacités au Moyen-Orient dans le cadre de l'opération IMPACT, notamment au sein de la mission de l'OTAN en Irak;

l'OTAN

Déploiement de personnel dans la Force pour le Kosovo de l'OTAN dans le cadre de l'opération KOBOLD.

Le Canada a placé à un niveau de préparation plus élevé 3 400 membres des Forces armées canadiennes provenant de toutes les divisions militaires afin qu'ils puissent être déployés au sein de la Force de réaction de l'OTAN en Europe de l'Est si nécessaire.

Le Canada fournit deux aéronefs CC-130 Hercules, qui mènent leurs opérations depuis le Royaume-Uni, pour soutenir les dons bilatéraux des alliés à l'Ukraine.

Le 20 juin 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un plan visant à moderniser le NORAD. Ce plan, qui est doté d'un financement de 38,6 milliards de dollars sur les vingt prochaines années selon la méthode de la comptabilité d'exercice, permettra de réaliser les plus importants travaux de modernisation des capacités du NORAD depuis près de quatre décennies.

